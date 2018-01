Usa | intervista Ricky Martin e poi esulta | ma lui vede tutto

Molestie sessuali - James Franco sotto accUsa. Lui : “Se ho fatto qualcosa di sbagliato rimedierò”. Ma il New York Times cancella l’intervista : Molestie sessuali, ora tocca a James Franco. Il fresco vincitore del Golden Globe 2018 come miglior attore di un film commedia per il suo The Disaster Artist è finito al centro di una serie di tweet che lo accusano di aver importunato giovani attrici. L’attrice Violet Paley, dal suo profilo Twitter, proprio mentre i titoli di coda della cerimonia dei Globes scorrevano sugli schermi tv, ha rivelato che Franco le avrebbe spinto la testa verso il ...

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Luisanna Usai : “Fino a non molti anni fa nessuno si stupiva della mancanza di fonti scritte per la civiltà nuragica, mentre solo recentemente c’è questa ricerca spasmodica per costruire sulla base di qualche segno o simbolo astratto un alfabeto nuragico. A parte il fatto che se esistesse una scrittura nuragica, vista la grande quantità di materiale che […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Luisanna Usai : “Fino a non molti anni fa nessuno si stupiva della mancanza di fonti scritte per la civiltà nuragica, mentre solo recentemente c’è questa ricerca spasmodica per costruire sulla base di qualche segno o simbolo astratto un alfabeto nuragico. A parte il fatto che se esistesse una scrittura nuragica, vista la grande quantità di materiale che […]

Intervista a Gianni Bocchieri : 'La RagUsa che amo deve ancora crescere. Ecco cosa non va e come cambiarla' : ... mi sembra davvero un atteggiamento miope non fosse altro che più turisti significherebbero più tassa di soggiorno ma anche più soldi in giro nell'economia locale e di conseguenza anche più guadagni ...

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Luisanna Usai : “Fino a non molti anni fa nessuno si stupiva della mancanza di fonti scritte per la civiltà nuragica, mentre solo recentemente c’è questa ricerca spasmodica per costruire sulla base di qualche segno o simbolo astratto un alfabeto nuragico. A parte il fatto che se esistesse una scrittura nuragica, vista la grande quantità di materiale che […]

“Con Majakovskij” di Carlo Benedetti : l’intervista alla mUsa Lili Brik : “Nell’estate del 1915 andai a Mosca per far visita a mio padre, che non stava bene. A Malachovka, nella casa di campagna, mia sorella mi fece conoscere Majakovskij. Era sera, ricordo, noi sedevamo con un nostro amico, Lev Grinkrug, su una panchina a ridosso dello steccato. D’un tratto, la luce di una sigaretta, e una […]

“Con Majakovskij” di Carlo Benedetti : l’intervista alla mUsa Lili Brik : “Nell’estate del 1915 andai a Mosca per far visita a mio padre, che non stava bene. A Malachovka, nella casa di campagna, mia sorella mi fece conoscere Majakovskij. Era sera, ricordo, noi sedevamo con un nostro amico, Lev Grinkrug, su una panchina a ridosso dello steccato. D’un tratto, la luce di una sigaretta, e una […]

“Con Majakovskij” di Carlo Benedetti : l’intervista alla mUsa Lili Brik : “Nell’estate del 1915 andai a Mosca per far visita a mio padre, che non stava bene. A Malachovka, nella casa di campagna, mia sorella mi fece conoscere Majakovskij. Era sera, ricordo, noi sedevamo con un nostro amico, Lev Grinkrug, su una panchina a ridosso dello steccato. D’un tratto, la luce di una sigaretta, e una […]

Con Majakovskij di Carlo Benedetti : l’intervista alla mUsa Lili Brik : “Nell’estate del 1915 andai a Mosca per far visita a mio padre, che non stava bene. A Malachovka, nella casa di campagna, mia sorella mi fece conoscere Majakovskij. Era sera, ricordo, noi sedevamo con un nostro amico, Lev Grinkrug, su una panchina a ridosso dello steccato. D’un tratto, la luce di una sigaretta, e una […]

'GerUsalemme sia capitale di uno Stato binazionale'. Intervista a Zeev Sternhell (di U. De Giovannangeli) : Oggi la situazione di stallo può essere sbloccata dall'azione politica e non da rivolte di piazza. E le carte da giocare sono in mano palestinese". Da dove partire per giocare questa partita?. "Da ...

"GerUsalemme sia capitale di uno Stato binazionale". Intervista a Zeev Sternhell : "Se Gerusalemme non può? essere capitale di due Stati, allora che lo diventi di uno Stato binazionale. In questo modo, i Palestinesi possono mettere in difficoltà l'ultradestra nazionalista israeliana e al tempo stesso individuare un terreno comune di azione con quella parte dell'opinione pubblica israeliana che ancora crede nel dialogo ma che non scenderà mai nelle strade per dire no a Gerusalemme capitale d'Israele". A ...

Il candidato repubblicano Roy Moore (accUsato di molestie) intervistato da una 12enne : Sparito dai riflettori durante gli utlimi sei giorni, il candidato Roy Moore - repubblicano dell'Alabama che corre per un seggio al Senato - è ricomparso. Poco prima del comizio finale a Midland City, Moore si è fatto intervistare da una ragazzina di 12 anni per una tv cristiana. Lei è Millie March, ragazzina famosa nei circoli conservatori per le sue invettive contro Barack Obama. Moore ha deciso di rilasciare a lei un'intervista ...

Lapo Elkan : 'Sono stato abUsato da piccolo' - l'intervista Video : Lapo Edovard Elkann New York, 7 ottobre 1977 è un dirigente d'azienda nonché imprenditore italiano. È presidente, fondatore e maggior azionista 48,78% di Italia Independent Group oltre ad essere amministratore non esecutivo di Ferrari; è stato anche responsabile Brand promotion di Fiat Group. Il 40enne, nipote di Gianni Agnelli, si è confessato al Corriere della Sera. La fine della tossicodipendenza La storia che ha raccontato Lapo lascia con ...