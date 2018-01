Uomini e Donne oggi | Sara in lacrime

C’è posta per te - Ester si è lasciata col fidanzato : pronta per Uomini e Donne? : Ester di C’è posta per te è single. Prossima tronista di Uomini e Donne? Abbiamo conosciuto Ester durante la prima puntata di C’è posta per te. La mamma Antonella, dopo tanti anni e dopo aver superato la sua dipendenza dall’alcool, si è rivolta alla redazione del programma per rincontrare le sue tre figlie Noemi, Ester […] L'articolo C’è posta per te, Ester si è lasciata col fidanzato: pronta per Uomini e Donne? ...

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne : il corteggiatore si dichiara per Nilufar - ma il web non condivide la scelta : Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, LORENZO RICCARDI si è dichiarato per Nilufar Addati. Ma il web non condivide la sua scelta. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni e news : Emanuele Trimarchi eliminato - dure accuse a Sara (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico e news: oggi pomeriggio andranno in onda le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, ma i vecchi protagonisti continuano a...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:10:00 GMT)

MARIO SERPA / Assente dall'ultima registrazione di Uomini e donne : è stato escluso da Maria De Filippi? : MARIO SERPA era Assente nell'ultima registrazione di Uomini e donne. Per quale motivo? Si tratta di un contrasto con Maria De Filippi a causa del suo riavvicinamento a Claudio Sona?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:06:00 GMT)

Uomini e Donne - corteggiatrice viene smascherata e abbandona lo studio : ecco chi : Ieri, domenica 21 gennaio 2018, Maria De Filippi e la redazione di "Uomini e Donne" hanno deciso di realizzare la registrazione delle nuove puntate del Trono Classico. Tutti i fans della trasmissione Mediaset aspettavano con impazienza la scelta di Paolo Crivellin ma a quanto pare non è avvenuta. Addirittura il tronista non si è presentato in studio e la conduttrice non ha nemmeno affrontato l'argomento. A quanto pare, il giovane sarebbe stato ...

MARCO FERRI / Chi è? L'ex corteggiatore di Uomini e Donne nel reality di Canale 5 (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI, figlio delL'ex campione dell'Inter Riccardo, è fra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Nel suo curriculum, un passato a Uomini e Donne e una serie di love story con...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:07:00 GMT)

Uomini e donne - trono classico : cosa è accaduto nella registrazione del 21/01? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni di Uomini e donne, condotto da Maria de Filippi. In onda dal lunedì al venerdì, il programma continua a riscuotere grande successo grazie soprattutto alla presenza dei concorrenti. Nel trono classico, ultimamente a suscitare molta curiosità è Paolo Crivellin che a quanto pare non sembrerebbe ancora pronto a lasciare il dating show. Il giovane, infatti, avrebbe dovuto scegliere la compagna ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani in cima alla classifica della sfilata - chi vincerà? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: al via una nuova settimana di battibecchi per Gemma Galgani, attualmente fra le più votate nella prima sfilata dell'anno. Sarà lei a trionfare?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news : Claudio Sona e Mario Serpa ancora insieme - foto (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico e news: oggi pomeriggio andranno in onda le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, ma i vecchi protagonisti continuano a...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne over : Tina e Giorgio Manetti sorpresi insieme a Viterbo Video : Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di una situazione alquanto spinosa che è venuta a crearsi negli studi di Uomini e Donne [Video]. Da qualche settimana a questa parte nelle puntate dedicate agli over si discute insistentemente sulla vera natura del rapporto esistente fra #Giorgio Manetti e #Tina Cipollari. I due,infatti, in più di un'occasione sono stati accusati da parte di Gemma Galgani di avere una relazione non ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 21 gennaio 2018 : Lorenzo sceglie Nilufar! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 21 gennaio 2018: Lorenzo, chiamato dalla redazione a decidere, sceglie Nilufar! Anticipazioni Uomini e Donne: eliminazioni clamorose e dichiarazioni! Segnalazioni, delusioni e … baci! Attesissime le Anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione del trono classico di oggi, domenica 21 gennaio 2018! Scopriamo, nei dettagli, cosa è successo! Lorenzo, chiamato dalla redazione a fare ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 22 gennaio 2018 : Emanuele Trimarchi lascia lo studio! : In studio Sara Affi Fella trova sempre la maniera per stuzzicare Lorenzo nonostante lo abbia eliminato. Addirittura la tronista chiede di ballare con lui ed Emanuele Trimarchi abbandona lo studio. Maria De Filippi rivolge un saluto ai tronisti e nello stesso tempo nota che Tina Cipollari è dimagrita. Scendono dalle scale Giordano e Gianluca per Nilufar. Emanuele e Luigi per Sara. Si parte da Gianluca il quale effettua una videochiamata a ...

Uomini e Donne anticipazioni : Emanuele eliminato - Marta smascherata va via : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico 21/01/2018: eliminato Emanuele Trimarchi e segnalazione su Marta Oggi negli studi di Uomini e Donne si è registrata un’altra puntata del Trono Classico. In studio, stando a quanto riportato dalle anticipazioni rilasciate dal Vicolo delle News, c’erano i tronisti: Nicolò Brigante, Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Emanuele ...

Uomini e Donne over : Tina e Giorgio Manetti sorpresi insieme a Viterbo : Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di una situazione alquanto spinosa che è venuta a crearsi negli studi di Uomini e Donne. Da qualche settimana a questa parte nelle puntate dedicate agli over si discute insistentemente sulla vera natura del rapporto esistente fra Giorgio Manetti e Tina Cipollari. I due,infatti, in più di un'occasione sono stati accusati da parte di Gemma Galgani di avere una relazione non solo di ...