Uomini e Donne | notizia allarmante per i fans della trasmissione | vediamo quale

Uomini e Donne : compleanni solitari e relazioni ipotizzate Video : A #Uomini e Donne #Gemma e Giorgio sono ormai i protagonisti indiscussi, questo è certo: se il trono over è più to del trono classico è molto merito loro e ogni news, ogni gossip su Gemma Galgani e Giorgio Manetti [Video] rimbalza subito nel web e sui social e fa discutere. Pochi giorni fa è stato il compleanno di Gemma e ovviamente è molta la curiosita' su come e con chi lo abbia festeggiato, quasi alla pari di quella che sta montando sulla ...

Uomini e Donne - corteggiatrice viene smascherata e abbandona lo studio : ecco chi Video : Ieri, domenica 21 gennaio 2018, Maria De Filippi e la redazione di #Uomini e Donne hanno deciso di realizzare la registrazione delle nuove puntate del Trono Classico. Tutti i fans della trasmissione Mediaset aspettavano con impazienza la scelta di Paolo Crivellin [Video] ma a quanto pare non è avvenuta. Addirittura il tronista non si è presentato in studio e la conduttrice non ha nemmeno affrontato l'argomento. A quanto pare, il giovane sarebbe ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 22/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne dopo l’ingresso del quartetto dei tronisti si comincia parlando delle due ragazze e dei loro corteggiatori, scendono quindi quelli usciti in esterna: Gianluca e Giordano per Nilufar, mentre per Sara ci sono Luigi, Emanuele e Lorenzo. Il secondo fa la sua discesa in studio sulle inquietanti note del film “Lo squalo” (che, come rivendicato nella puntata scorsa, sarebbe lui) con una ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news : Emanuele Mauti dà scandalo - la foto senza veli (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico e news: oggi pomeriggio andranno in onda le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, ma i vecchi protagonisti continuano a...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:59:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : Gemma si consola con un altro? Spunta Raffaele (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: al via una nuova settimana di battibecchi per Gemma Galgani, attualmente fra le più votate nella prima sfilata dell'anno. Sarà lei a trionfare?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:43:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 23 gennaio 2018 : Mariano Catanzaro sul trono! : Nel video anticipazione vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Classico. Sara si scioglie in lacrime e Tina critica le due troniste! In studio viene presentato il nuovo tronista, Mariano Catanzaro. Paolo bacia Marianna ed Angela. Uomini e Donne Classico: Paolo Crivellin bacia Angela e Marianna. Il tronista elimina Giorgia! Viene presentato un nuovo tronista! Durante la seconda parte di Uomini e Donne Classico, Emanuele ...

Uomini e donne - trono classico : cosa è accaduto nella registrazione del 21/01? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni di Uomini e donne, condotto da Maria de Filippi. In onda dal lunedì al venerdì, il programma continua a riscuotere grande successo grazie soprattutto alla presenza dei concorrenti. Nel trono classico, ultimamente a suscitare molta curiosita' è Paolo Crivellin che a quanto pare non sembrerebbe ancora pronto a lasciare il dating show. Il giovane, infatti, avrebbe dovuto scegliere la compagna ...

Uomini e Donne news : il messaggio di Marta dopo l’eliminazione - arriva la frecciatina di Virginia : news Uomini e Donne: perché Marta è stata eliminata? Tornerà a corteggiare Nicolò? L’eliminazione di Marta Pasqualato a Uomini e Donne ha lasciato tutti di stucco. La corteggiatrice di Nicolò Brigante ha abbandonato il Trono Classico dopo che Gianni Sperti ha portato a galla una spiacevole segnalazione sul suo conto. L’opinionista di Maria De Filippi […] L'articolo Uomini e Donne news: il messaggio di Marta dopo ...

Uomini e Donne - Emanuele Mauti senza veli : è polemica : Emanuele Mauti di Uomini e Donne posta la prima foto senza veli Abbiamo conosciuto Emanuele Mauti a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore. Sul trono era seduta Sonia Lorenzini e lui si è presentato. Tra i due c’è stato subito un ballo e la sua altezza e il suo fisico da giocatore di pallanuoto sono […] L'articolo Uomini e Donne, Emanuele Mauti senza veli: è polemica proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : MARTA PASQUALATO - arriva una segnalazione : L’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avvenuta domenica 21 gennaio 2018, ha riservato diversi colpi di scena; scopriamo insieme che cosa è accaduto: come prima cosa, la redazione ha messo Lorenzo Riccardi con le spalle al muro e gli ha chiesto di scegliere chi effettivamente corteggiare tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati; il corteggiatore ha così risposto che si sarebbe dichiarato dopo aver fatto un’ultima ...

Gianluca Tornese/ Uomini e Donne : scontro acceso in studio con Sara Affi Fella! (Trono Classico) : Gianluca Tornese, corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, lancia uno strano messaggio a Nilufar Addati? Ecco cosa ha scritto sui social il napoletano.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 14:57:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news : lo sfogo di Marta dopo l'eliminazione (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico e news: oggi pomeriggio andranno in onda le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, ma i vecchi protagonisti continuano a...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 14:22:00 GMT)

Che fine ha fatto Paolo Crivellin? Tutte le anticipazioni su Uomini e Donne : Che fine ha fatto Paolo Crivellin? Chi l'ha visto? La trasmissione di Rai Tre mai come in questo caso potrebbe aiutarci a capire perché il tronista, e per il momento lo è ancora, non si fa vedere in studio da un paio di registrazioni. Maria De Filippi non ha accennato al suo trono, o almeno non è stato scritto nelle anticipazioni fornite dalla redazione stessa: che abbiano deciso di riservare la sorpresa, o il colpo di scena, per la messa in ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e Giorgio Manetti hanno una storia? Ecco cosa ha detto lui : C'è odore di gossip nell'aria, secondo Spy Tina Cipollari e Giorgio Manetti si frequentano fuori dagli studi tv di Uomini e Donne ? Ecco la verità svelata dal corteggiatore del Trono Over sulle pagine ...