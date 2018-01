Uomini e Donne | corteggiatrice viene smascherata e abbandona lo studio | ecco chi

MARCO FERRI / Chi è? L'ex corteggiatore di Uomini e Donne nel reality di Canale 5 (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI, figlio delL'ex campione dell'Inter Riccardo, è fra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Nel suo curriculum, un passato a Uomini e Donne e una serie di love story con...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:07:00 GMT)

Uomini e donne - trono classico : cosa è accaduto nella registrazione del 21/01? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni di Uomini e donne, condotto da Maria de Filippi. In onda dal lunedì al venerdì, il programma continua a riscuotere grande successo grazie soprattutto alla presenza dei concorrenti. Nel trono classico, ultimamente a suscitare molta curiosità è Paolo Crivellin che a quanto pare non sembrerebbe ancora pronto a lasciare il dating show. Il giovane, infatti, avrebbe dovuto scegliere la compagna ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani in cima alla classifica della sfilata - chi vincerà? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: al via una nuova settimana di battibecchi per Gemma Galgani, attualmente fra le più votate nella prima sfilata dell'anno. Sarà lei a trionfare?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news : Claudio Sona e Mario Serpa ancora insieme - foto (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico e news: oggi pomeriggio andranno in onda le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, ma i vecchi protagonisti continuano a...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne over : Tina e Giorgio Manetti sorpresi insieme a Viterbo Video : Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di una situazione alquanto spinosa che è venuta a crearsi negli studi di Uomini e Donne [Video]. Da qualche settimana a questa parte nelle puntate dedicate agli over si discute insistentemente sulla vera natura del rapporto esistente fra #Giorgio Manetti e #Tina Cipollari. I due,infatti, in più di un'occasione sono stati accusati da parte di Gemma Galgani di avere una relazione non ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 21 gennaio 2018 : Lorenzo sceglie Nilufar! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 21 gennaio 2018: Lorenzo, chiamato dalla redazione a decidere, sceglie Nilufar! Anticipazioni Uomini e Donne: eliminazioni clamorose e dichiarazioni! Segnalazioni, delusioni e … baci! Attesissime le Anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione del trono classico di oggi, domenica 21 gennaio 2018! Scopriamo, nei dettagli, cosa è successo! Lorenzo, chiamato dalla redazione a fare ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 22 gennaio 2018 : Emanuele Trimarchi lascia lo studio! : In studio Sara Affi Fella trova sempre la maniera per stuzzicare Lorenzo nonostante lo abbia eliminato. Addirittura la tronista chiede di ballare con lui ed Emanuele Trimarchi abbandona lo studio. Maria De Filippi rivolge un saluto ai tronisti e nello stesso tempo nota che Tina Cipollari è dimagrita. Scendono dalle scale Giordano e Gianluca per Nilufar. Emanuele e Luigi per Sara. Si parte da Gianluca il quale effettua una videochiamata a ...

Uomini e Donne anticipazioni : Emanuele eliminato - Marta smascherata va via : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico 21/01/2018: eliminato Emanuele Trimarchi e segnalazione su Marta Oggi negli studi di Uomini e Donne si è registrata un’altra puntata del Trono Classico. In studio, stando a quanto riportato dalle anticipazioni rilasciate dal Vicolo delle News, c’erano i tronisti: Nicolò Brigante, Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Emanuele ...

LIVE Uomini e Donne Paolo Crivellin la scelta : ultimi momenti di suspance Video : Nelle ultime settimane il trono di Paolo Crivellin con i suoi continui rinvii della scelta ha tenuto con il fiato sospeso moltissimi fan. Paolo doveva scegliere la compagna gia' nella registrazione del 27 dicembre ma [Video]....colpo di scena, ha rinunciato a scegliere con la motivazione che non era ancora pronto a decidere tra Angela, Giorgia e Marianna. Anticipazioni trono classico: Paolo Crivellin scelta, i rinvii precedenti Le anticipazioni ...

La scelta di Paolo Crivellin/ Uomini e Donne : il torinese lascia il trono da single? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Paolo Crivellin, al centro delle polemiche e nel programma da mesi, sceglierà oggi la donna con cui lasciare lo studio?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:12:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - Manuel Vallicella apre il suo negozio : c’è anche Giulia De Lellis : Uomini e Donne oggi: Manuel Vallicella inaugura il suo negozio di tatuaggi, il messaggio di Giulia De Lellis Grande traguardo, dopo Uomini e Donne, per Manuel Vallicella che ha aperto il suo negozio di tatuaggi e piercing. Sappiamo bene che questo settore rappresenta per lui una delle sue passioni. Impossibile non notarlo, visto i molteplici tatuaggi […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Manuel Vallicella apre il suo negozio: c’è anche ...