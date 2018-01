Una visual artist ha nascosto dei bitcoin in 100 stampe d’artista : La visual artist Udart (nome d’arte di Vibeke Bertelsen) ha nascosto in una sua opera d’arte, in vendita in tiratura limitata di cento copie, dei bitcoin. Le stampe dell’artista danese sono in vendita e ognuna di esse è un mosaico contente delle immagini che, interpretate e collegate opportunamente, danno accesso a un portafoglio bitcoin contenente il montepremi. Udart ha anche pubblicato un report dettagliato ...