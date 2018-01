Una lastra di rivestimento del palazzo della Provincia si stacca e cade | nessun ferito

Chelsea - che paura per Conte : la sua macchina è stata distrutta da Una lastra di vetro : Attimi di paura e tensione a Cohbam, il centro sportivo del Chelsea , dove a causa di una raffica di forte vento si stava per sfiorare una tagedia. Proprio mentre la squadra si stava allenando, infatti,...

Chelsea - sfiorata la tragedia : Una lastra di vetro crolla - distrutta la macchina di Conte : La macchina di Antonio Conte e’ andata quasi distrutta per la caduta, a causa di una forte raffica di vento, di una lastra di vetro dal tetto del centro di allenamento del Chelsea, nella citta’ di Cobham, nel Surrey, a pochi chilometri da Londra. Secondo quanto riferisce la versione on-line del quotidiano inglese ‘The Sun’, la vettura del tecnico salentino ha riportato danni per migliaia di sterline. Non solo: a Cobham si ...