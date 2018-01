Un programma di azione per la parità di genere

M5s - 20 punti in 4 minuti. La nostra sintesi della presentazione del programma di Luigi Di Maio a Pescara : “A Pescara presenteremo il programma di governo con tutte le coperture economiche”, aveva detto Luigi Di Maio lo scorso martedì nello studio televisivo di La7, durante la trasmissione condotta da Giovanni Floris Di Martedì. E in effetti il candidato presidente del Consiglio M5s ha chiuso la tre giorni di formazione a Pescara lanciando i 20 punti “per la qualità della vita”. Salito sul palco dell’ex Aurum, dopo aver ...

Al Cineteatro di Valenza da domenica prossima la nuova programmazione del pomeriggio per ragazzi amanti dell'azione : ... di intensa frequentazione a tutto tondo, non vincolata alla semplice rituale fruizione di spettacoli teatrali rivolti ad una unico target di pubblico, ma una vera agorà multiforme e versatile, dove ...

'Revisione Titolo V - commissariamento per mancata erogazione Lea e sistemi di valutazione obbligatori dei servizi'. Il programma sanità di +... : 'Vogliamo difendere e promuovere il 'diritto alla scienza' e la massima diffusione del metodo scientifico, sia come valore culturale che come principio che informa il processo legislativo. I ...

Turismo : assessore Sicilia a Ue-Cina 2018 - serve programmazione e marketing (2) : (AdnKronos) - "Finalmente - ha aggiunto - la Regione Siciliana torna protagonista in uno dei settori che più le si addice per caratteristiche storiche, culturali e paesaggistiche: il Turismo. La presenza a Venezia, nel corso della firma di un accordo così importante, mi ha permesso di stringere cont

Turismo : assessore Sicilia a Ue-Cina 2018 - serve programmazione e marketing : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - programmazione, comunicazione ma anche nuovi contatti istituzionali e nuovi canali. E' questa la strategia su cui si muoverà l'azione di governo del neo assessore Siciliano al Turismo Sandro Pappalardo che, ieri e oggi, ha partecipato a Venezia alle iniziative per l’An

F1 - giovedì 22 febbraio la presentazione della nuova Ferrari. programma - orario e come vederla in Diretta Live Streaming : presentazione nuova FERRARI giovedì 22 febbraio orario da stabilire Diretta in Streaming sul profilo twitter della scuderia di Maranello CLICCA QUI PER CONOSCERE LE DATE DI presentazione DELLE NUOVE ...

F1 - giovedì 22 febbraio la presentazione della nuova Ferrari. programma - orario e come vederla in Diretta Live Streaming : Sarà il 22 febbraio il giorno scelto dalla Ferrari per presentare la nuova monoposto per il campionato del mondo di F1 2018. La copertura mediatica, come al solito, sarà attraverso i canali via web in Streaming della scuderia di Maranello. E’ già noto che la macchina non scenderà in pista a Fiorano il giorno stesso ma qualche giorno più avanti. La domenica successiva a Barcellona è infatti previsto il “Filming day”, test ...

F1 - domenica 22 gennaio la presentazione della nuova Ferrari. programma - orario e come vederla in Diretta Live Streaming : Sarà il 22 febbraio il giorno scelto dalla Ferrari per presentare la nuova monoposto per il campionato del mondo di F1 2018. La copertura mediatica, come al solito, sarà attraverso i canali via web in Streaming della scuderia di Maranello. E’ già noto che la macchina non scenderà in pista a Fiorano il giorno stesso ma qualche giorno più avanti. La domenica successiva a Barcellona è infatti previsto il “Filming day”, test ...

Order of play e programmazione tv del Day 5 degli Australian Open 2018 : ...00 Come posso guardare gli Australian Open su Eurosport? Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di "...

Sicilia : Lagalla - con nuova programmazione traguardo occupazione (2) : (AdnKronos) - Fra gli argomenti di discussione, la legge 24 del '76 che, secondo quanto dichiarato da molti tra i presenti, va profondamente revisionata perché non risponde più alle esigenze attuali del settore. Sollevato anche il problema dell’inadeguatezza, spesso riscontrata, della pubblica ammin

Sicilia : Lagalla - con nuova programmazione traguardo occupazione : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - La necessità di valorizzare l’artigianato, di guardare al terzo settore come una vera impresa sociale, di sostenere l’industria 4.0 e i processi di internazionalizzazione dei mercati. Sono questi alcuni dei temi emersi nell'incontro di oggi, a Palazzo d’Orleans, tra i

Scuola : istituita la cabina di regia regionale per la programmazione della rete scolastica. coinvolti anche i sindaci : (UNWEB) " Perugia, - La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato all'istruzione, ha deliberato l'istituzione di una cabina di regia per il coordinamento degli interventi in materia di offerta ...

Il Segreto Canale 5 - ritorno del serale : cambio programmazione Video : Una bella notizia per i telespettatori che da anni seguono #Il Segreto, stagione dopo stagione. Nella puntata di oggi 17 gennaio 2018 è successo di tutto: Cristobal è stato seviziato dal padre Eusebio, con cinghiate e frustrate mentre insieme recitavano versetti della Bibbia in segno di pentimento. Camila si è confessata con Don Anselmo, confidandogli i sospetti su Lucia ed Hernando, mentre Mauricio ha messo al corrente Fe del fatto che presto ...

Olimpiadi Invernali 2018 in tv : programmazione della diretta Rai in chiaro Video : La copertura mediatica sarà pure in streaming attraverso il portale di Rai Play. Se, invece, si vorrà avere la possibilità di seguire integralmente i Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang, allora ...