Ultime Notizie Roma del 22-01-2018 ore 12 | 00

Calciomercato Inter / News - idea Kovacic ma la strada è in salita ( Ultime notizie) : Calciomercato Inter , ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Joao Mario sta rifiutando ogni possibile prestito in questa sessione di riparazione. Resta valida l' idea Kovacic .(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:54:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI / News - Sarri sul futuro : "non penso al contratto o alla clausola" ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI , ultime notizie legate al mondo azzurro: Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro e della possibilità di inserire una clausola rescissoria nel suo prossimo contratto (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - Dzeko arrabbiato con la società ( Ultime notizie) : Calciomercato Roma , ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo non conferma né smentisce la possibilità di vedere partire Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:50:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN/ News - sirene cinesi per i big di Gattuso - ma la dirigenza... ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN , ultime notizie legate al mondo rossonero. sirene cinesi per Kalinic, Andre Silva e Biglia ma la dirigenza li ritiene sempre incedibili.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:36:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA / News - Laxalt è un obiettivo concreto ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA , ultime notizie legate al mondo giallorosso: il ds Monchi non conferma né smentisce Emerson e Dzeko al Chelsea, idea Laxalt .

Calciomercato Juventus/ News - si allontana Ozil : pronto maxi rinnovo per il tedesco?( Ultime notizie) : Calciomercato Juventus , ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri starebbe pensando a Mesut Ozil , che però potrebbe rinnovare con l'Arsenal.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:44:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - la Fiorentina in pressing su Antonelli - ma il difensore... (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero. La Fiorentina in pressing su Luca Antonelli ma il difensore non si è ancora espresso. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:35:00 GMT)