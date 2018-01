Uccide la moglie e ferisce 5 persone | poi si toglie la vita Terrore nel casertano 

Caserta - Uccide la moglie e spara sulla follaCinque feriti - l’uomo tenta il suicidio : Caserta, uccide la moglie e spara sulla follaCinque feriti, l’uomo tenta il suicidio Scene da far west a Bellona dove un 48enne, ha ucciso la moglie e poi si è affacciato al balcone di casa e ha iniziato a sparare verso la strada. L’uomo è ancora barricato. I carabinieri sono riusciti a entrare nell’abitazione dove […] L'articolo Caserta, uccide la moglie e spara sulla follaCinque feriti, l’uomo tenta il suicidio ...

