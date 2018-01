Tumore alla prostata | la prevenzione si fa con il sesso e il buon vino

Tumore alla prostata - la prevenzione passa anche per il vino e il sesso : Prevenire il Tumore alla prostata? Si passa anche dal vino e dal sesso. Già, perché i medici del workshop Comunicare la prevenzione: vino, prostata e sessualità, in buona sostanza hanno affermato - ovviamente su basi scientifiche - che bere un buon bicchiere di vino riduce il rischio di sviluppare i

Tumore alla prostata - i grassi aiutano la diffusione del cancro : Un team di ricercatori dell’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR), dell’Università della Svizzera Italiana e dell’Università di Padova, guidato dal Professor Andrea Alimonti, ha identificato uno dei meccanismi alla base del metabolismo del Tumore alla prostata. La ricerca dimostra il ruolo chiave del

Gli alimenti che aumentano il rischio di Tumore alla prostata : L'alimentazione può aumentare a aumentare a dismisura il rischio di contrarre il tumore alla prostata. Lo dimostra una ricerca realizzata in collaborazione tra il Beth Israel Deaconess Medical Center...

Tumore alla prostata diventa aggressivo con i grassi animali : Non è la prima volta, comunque, chela scienza mette in evidenza il presunto legame tra grassi e cancro alla prostata. Ridurre il consumo di grassi saturi Due anni fa, un'equipe di studiosi americani ...

Tumore alla prostata : scoperto un enzima che blocca il metabolismo del cancro : Importante scoperta di un team di ricercatori dell’Istituto oncologico di ricerca (Ior), dell’Università della Svizzera Italiana e dell’Università degli Studi di Padova, guidato da Andrea Alimonti. Senza i lipidi le cellule tumorali delle prostata non sono in grado di proliferare. Sono stati identificati i metaboliti di cui la cellula tumorale ha bisogno per proliferare, determinando il ruolo chiave dell’enzima Pdc, ...

Alcol provoca il Tumore - la conferma arriva dalla scienza : Che l'Alcol faccia male è risaputo, ma dalla scienza è arrivata una conferma sulla relazione che intercorre tra l'Alcol e l'insorgenza diversi tipi di tumore. Il primario di oncologia dell'Ospedale San Martino di Genova ha invitato i giovani a prendere le distanze dall'Alcol. Danneggia le cellule staminali Gianni Testino, il primario di oncologia dell'Ospedale San Martino di Genova, dalle pagine de Il Giornale ha esortato i giovani a non ...

'Ho un Tumore - mi devo fermare. Ma tornerò'. Elena Fanchini annuncia perché non andrà alla sua 4° Olimpiade : In coppa del Mondo vanta 4 podi, di cui due vittorie, l'ultima nella discesa di Cortina d'Ampezzo del gennaio di due anni fa.

"Ho un Tumore - mi devo fermare. Ma tornerò". Elena Fanchini annuncia perché non andrà alla sua 4° Olimpiade : La sciatrice azzurra Elena Fanchini ha un tumore e non prenderà parte ai Giochi Olimpici al via il 9 febbraio prossimo. È lei stessa a fare l'annuncio su Facebook."A tutti è capitato di affrontare momenti difficili, momenti in cui la vita ci mette a dura prova. La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida - scrive la sciatrice azzurra - una cosa seria per cui sono costretta a fermarmi per curarmi. Non é facile ...

Eric Abidal : "Avevo il Tumore - mandai un video alla squadra per incitarli. Messi mi disse che era meglio non farlo" : "mandai un video alla squadra, volevo dire loro 'sono qui, ci sono ancora': e sapete cosa mi disse Messi? Non dovevi inviarcelo, ci hai colpito..". Eric Abidal torna a parlar della sua lotta con il tumore al fegato, e le sue parole in uno speciale mandato in onda ieri sera da Canal Plus provocano polemiche."Mi vedevano come un cadavere", dice l'ex terzino francese, scatenando polemiche e accuse via social alla reazione di Messi e dei compagni di ...

Abidal : "Messi mi chiese di non inviare altri miei video alla squadra. Il mio Tumore li turbava" : 'Avevo fatto un video da mandare ai miei compagni per incoraggiarli prima di una partita. E sai cosa mi disse Messi? Di non inviare più alla squadra cose del genere perché troppo dolorose'. A ...

“Alla faccia del cancro. La mia sfida col sorriso”. Il calendario di Silvana - malata di Tumore : “Alla faccia del cancro. La mia sfida col sorriso”. Il calendario di Silvana, malata di tumore L’obiettivo è quello di lanciare un messaggio di speranza e solidarietà per la ricerca. Così Silvana Benigno, 48enne originaria della Sicilia, si è fatta ritrarre in dodici scatti che sfidano la malattia con il sorriso. “Non volevo stare a […] L'articolo “Alla faccia del cancro. La mia sfida col sorriso”. Il calendario di Silvana, ...

Incinta dopo il Tumore - grazie alla crioconservazione : Aveva fatto l’espianto del tessuto ovarico dopo aver saputo di aver un tumore. Ha affrontato le cure e i cicli di chemio e radio terapia. Al momento della guarigione il tessuto, che era stato crioconservato, congelato, le è stato reimpiantato. dopo è rimasta Incinta in maniera naturale, senza bisogno di ricorrere alla fecondazione assistita. È il primo in Italia in caso di una donna di 34 anni. È successo a Bologna al Policlinico ...

Muore per un Tumore - padre manda fiori e lettere alla figlia per anni - : In Tennessee un uomo, deceduto nel 2012, ha fatto in modo che sua figlia Bailey ricevesse ad ogni compleanno un bouquet e un pensiero d'amore scritto da lui. La storia, postata dalla ragazza sui ...

I segnali del Tumore : dalla stanchezza alla febbre - dalla tosse al prurito. I sintomi del cancro che non dobbiamo trascurare : Ci sono alcuni segnali e sintomi che siamo portati a osservare nel corso della vita, disturbi che notiamo una tantum o che tendono a ripetersi nel tempo, e che spesso ci fanno allarmare e che è importante non trascurare: è bene innanzitutto chiarire che però non esistono sintomi che permettono inequivocabilmente di riconoscere l’insorgenza di un tumore, ma piuttosto segnali che è bene non fare passare inosservati e che ci devono spingere a ...