Tragico incidente stradale in Calabria - muore 40enne : Nella pomeriggio di oggi 21 gennaio un drammatico incidente stradale, accaduto in Calabria, ha causato il decesso di un uomo di 40 anni. Calabria, grave incidente stradale Aveva solo 40 anni l'uomo che intorno alle ore 16 e 30 di oggi ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico sinistro nei pressi della città di Crotone. La vittima dalle ultime informazioni che ci giungono sembrerebbe che fosse originario del cosentino. Il ...

Tragico incidente stradale in Calabria - muore 42enne : In Calabria si è verificato purtroppo l'ennesimo incidente stradale mortale dove ha perso la vita un uomo di 42 anni. Un'altra ragazza nell'incidente è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in gravi condizioni di salute in ospedale. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte diverse autovetture. Calabria, 42enne rimane coinvolto in un incidente stradale e muore Si chiamava Salvatore Montone e aveva 42 anni l'uomo che nella serata di ...

Jesi - Tragico incidente - morta mamma di 41 anni : Jesi (Ancona), 13 gennaio 2018 - Micidiale schianto frontale: mamma di 41 anni viene estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale, ma poco dopo muore. E' accaduto la notte scorsa a mezzanotte e ...

Gianni Nazzaro / Salvo dopo un Tragico incidente : "Ho sentito la mano di Gesù sulla testa" (S'è fatta notte) : Gianni Nazzaro ha vissuto una vita travagliata e ricca di episodi spiacevoli, che racconterà al programma televisivo "S'è fatta notte", su Rai uno. (Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:23:00 GMT)

Tragico incidente stradale in Calabria - muore 46enne Video : Poche ore fa un drammatico #incidente stradale stradale si è verificato in #Calabria e ha purtroppo causato il decesso di un uomo di 46 anni. Ancora non è chiaro se ci sono altri feriti. Calabria, ennesimo incidente stradale mortale Nella giornata di oggi 6 gennaio in Calabria si è consumato l'ennesimo incidente stradale mortale [Video]. Il sinistro si è verificato nei pressi del comune di Villapiana, in provincia di Cosenza sulla famigerata ...

Tragico incidente A21 - "l'autista era distratto" : La causa dell'incidente avvenuto ieri sull'A21 all'altezza di Brescia, in cui hanno perso la vita sei persone, tra cui due bambini, "è ascrivibile a una distrazione del conducente del mezzo pesante che ha tamponato l'auto e poi l'autocisterna". Lo ha detto il comandante della polizia stradale di Brescia, Barbara Barra.

Tragico incidente in Peru' : autobus precipita in burrone - almeno 48 morti : Tragico incidente nella giornata di ieri in Perù: un autobus interprovinciale è uscito di strada ed è precipitato in un burrone nei dintorni di Huaral, città costiera a circa 80 km a nord di...

Tragico incidente in Perù : bus precipita in una scarpata - almeno 25 vittime : Tragico incidente in Perù: bus precipita in una scarpata, almeno 25 vittime Pesante il bilancio di un incidente avvenuto in Perù, dove un bus è precipitato in una scarpata dopo essersi scontrato con un camion. Il punto della strada dove è avvenuto l’incidente è noto come “Curva del Diavolo”.Continua a leggere Pesante il bilancio di […] L'articolo Tragico incidente in Perù: bus precipita in una scarpata, almeno 25 vittime sembra ...

Tragico incidente sull’A21 tra Brescia e Manerbio 6 morti : In un gravissimo incidente lungo l’A21 tra Brescia e Manerbio sono morte 6 persone. Una cisterna di un mezzo pesante è stata tamponata da una vettura ed è andata a fuoco mentre era in coda dopo che l’autostrada era stata chiusa…Continua a leggere →

Capodanno Tragico - incidente sull'A5 - muore ragazza : botti e spari - due feriti Video : Un fine d'anno tragico tra incidenti stradali e feriti per i petardi. L'episodio più grave si è verificato al tramonto del 2017 sull'#autostrada A5. Una diciannovenne [Video] in to ai gravi traumi riportati in to ad un tragico impatto verificatosi all'altezza di Chambave. La giovane è praticamente deceduta sul colpo quando mancavano pochi minuti al nuovo anno. La ragazza, originaria di Milano, viaggiava a bordo di un pulmino nove posti con ...

Calabria - 51enne muore in un Tragico incidente stradale Video : Un fine d'anno tragico quello di oggi in #Calabria, un uomo di 51 anni è infatti deceduto poche ore fa a causa di un incidente stradale [Video]. Calabria, muore alla vigilia di Capodanno a causa di un incidente Un uomo di 51 anni nella giornata di oggi 31 dicembre ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave sinistro verificatosi nel vibonese, precisamente nella zona industriale di Maierato. Dalle prime informazioni che ci giungono ...

