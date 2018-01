: Tragedia Lamina, cominciata la perizia tecnica nell'azienda - TgLa7 : Tragedia Lamina, cominciata la perizia tecnica nell'azienda - pantanac : RT @anis_epis: #Milano #Lamina Una tragedia: sono morti quattro operai. L'allarme antigas non ha funzionato. Perché? #sicurezza #lavoro… - concettatorlett : RT @anis_epis: #Milano #Lamina Una tragedia: sono morti quattro operai. L'allarme antigas non ha funzionato. Perché? #sicurezza #lavoro… - anis_epis : #Milano #Lamina Una tragedia: sono morti quattro operai. L'allarme antigas non ha funzionato. Perché? #sicurezza #lavoro #LeParole - liaalbonico : Muggiò in lutto: morto il quarto operaio nella tragedia della Lamina -

Leggi la notizia su tg.la7

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Si tratta di esami irripetibili all'interno dell'impresa metallurgica, per stabilire cosa non ha funzionato nel forno per la produzione dell'acciaio.'incidente sono morti quattro operai