Torna il Sei Nazioni di rugby e Discovery rinnova i diritti fino al 2021. Araimo : il nostro impegno sarà ancora più intenso. Tutte le ... : Su Dmax, in chiaro al canale 52 del digitale terrestre, sarà possibile seguire Tutte le 15 sfide, anche in live streaming sulla piattaforma ott gratuita Dplay. Per gli approfondimenti pre e post gara ...

Rugby - Torna il Sei Nazioni. Che Italia sarà? E' la 117edizione del torneo. Il calendario : E' tutto pronto per la 117edizione del più antico torneo di Rugby al mondo che prenderà il via il prossimo 3 febbraio a Cardiff con l'attesissimo derby tra i gallesi e gli scozzesi. Appena 24 ore ...

Torna il rugby su DMAX - ‘Sei Nazioni’ al via il 3 febbraio : Discovery Italia e 6 Nations rugby hanno siglato l’accordo per il rinnovo dei diritti televisivi, dunque anche quest’anno il Sei Nazioni è in palinsesto su DMAX. Si parte sabato 3 febbraio 2018 con Galles-Scozia, mentre il primo appuntamento dell’Italia è contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico, domenica 4 febbraio in diretta a partire dalle 15:15. DMAX e, in generale, il gruppo Discovery confermano così la loro ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : l’analisi della rosa azzurra ruolo per ruolo. Torna Zanni - novità Polledri : Tutto (quasi) pronto per l’appuntamento più importante della stagione del Rugby italiano: la nazionale azzurra si prepara al Sei Nazioni, che scatterà per Parisse e compagni domenica 4 febbraio allo Stadio Olimpico con l’Inghilterra. Il ct della nazionale, Conor O’Shea, ha deciso i 34 giocatori che saranno i raduno per preparare la manifestazione: sono davvero poche le sorprese, anche se c’è qualche nome nuovo. Andiamo ad ...

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Calvisano Torna in testa : Due gli incontri in questa domenica dedicata all’Eccellenza di Rugby per completare l’ottava giornata, iniziata ieri con tre anticipi (clicca qui per i risultati). Fondamentale la vittoria odierna per il Calvisano: il Patarò in casa si impone nettamente sulla Lazio, riconquistando la vetta della classifica che era stata per un solo giorno nelle mani del Rovigo. Successo anche per il Conad Reggio che batte in casa il Mogliano. Andiamo ...

Rugby - Guinnes Pro 14 2017-2018 : domani in campo Zebre e Benetton Treviso che vogliono Tornare a vincere : Torna a pieno ritmo il Guinnes Pro 14 di Rugby: dopo i Test Match di novembre, ora quasi tutte le squadre continentali dovrebbero aver ritrovato la rosa più o meno compatta. domani giornata importante per le due franchigie italiane: in campo, con probabile diretta TV su Eurosport 2 nel primo pomeriggio, sia Benetton Treviso che Zebre. A Monigo (ore 16.30) i padroni di casa ospitano un super Leinster, secondo in classifica nel raggruppamento B, ...

Rugby - per sfidare gli Springboks il ct O'Shea lancia il ventenne Licata - fra le ali Torna Esposito : Italia e Sudafrica tornano ad affrontarsi a un anno esatto di distanza dalla storica vittoria colta dagli Azzurri al 'Franchi' sui due volte campioni del mondo, con gli Springboks che arrivano a ...