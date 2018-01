THE BLUE BROTHERS Su Rete 4 il film con John Belushi e Dan Aykroyd oggi | 22 gennaio

THE Blues BroTHErs - film stasera in tv su Rete 4 : trama e curiosità : The Blues Brothers è il film stasera in tv lunedì 22 gennaio 2018 in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:40. E’ un film commedia musicale del 1980 diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV The Blues Brothers, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Blues Brothers GENERE: Azione, Commedia, ...

Bluepoint Games : gli sviluppatori discutono del processo di remastering di vecchi titoli in un interessante video su Shadow of THE Colossus : Bluepoint Games è senza dubbio uno studio di sviluppo specializzato nell'arte della "rimasterizzazione", ci fa notare Dualshockers.Possiamo trovare la loro firma infatti su remaster quali la trilogia di Uncharted, Gravity Rush e God of War, ma quello che non tutti sanno è che per realizzare restauri del genere sono necessarie competenze e abilità che non possono essere trascurate.In un nuovo interessante video possiamo vedere alcuni membri del ...

Shadow of THE Colossus per PS4 : Bluepoint ha concentrato gli sforzi per mantenere l'integrità del gioco originale : Mentre poco tempo fa vi riportavamo le interessanti notizie relative alla Special Edition di Shadow of the Colossus, ecco che arrivano interessanti novità da Bluepoint, ovvero il team che si è occupato del remake per console PlayStation 4.Come riporta Twinfinite, nello specifico è stato il producer Randall Lowe a parlare in un'intervista con Game Informer, svelando quali siano state le difficoltà incontrate dal team nella realizzazione di Shadow ...

[WII/Wii U]Rilasciato Yet AnoTHEr BlueDump Mod v1.84 : Lo sviluppatore DarkMatterCore ha rilasciato nel mese di maggio dopo quasi due anni dall’ultima release stabile un nuovo aggiornamento di Yet Another BlueDump Mod in versione 1.84.YABDM è una modifica di BlueDump in grado di scaricare qualsiasi tipo di titolo nella console Wii come file WAD in una scheda SD o in un dispositivo di archiviazione USB. È anche possibile eseguire il backup e il ripristino dei file nella loro forma non ...