Thailandia | italiano trovato smembrato e bruciato “Sospetti sulla ex moglie e il suo

Trovato in Thailandia il corpo smembrato di un italiano : È stato Trovato tre giorni fa nei boschi della provincia di Phichit (Thailandia) il corpo smembrato e dato alle fiamme di un uomo. Un cadavere a cui ora le autorità sono riuscite a dare un nome: quello del 62enne italiano Giuseppe De Stefani, originario della città di Sondrio.È stato un tatuaggio alla gamba a permettere alle forze dell'ordine di procedere con l'identificazione, unitamente alla deposizione di un testimone. Per la ...

Thailandia - italiano uomo trovato ucciso : 12.03 E' di un italiano, di Sondrio, il corpo dell'uomo ucciso, smembrato e bruciato tre giorni fa in Thailandia. Lo ha identificato la polizia thailandese da un tatuaggio su una gamba. Gli investigatori cercano la ex moglie dell'uomo, una thailandese di 38 anni, e il suo amante francese. La pista seguita è quella del delitto passionale, collegato anche a questioni di denaro. La polizia ha inoltre dichiarato che la vittima era stata inserita ...

Italiano smembrato e dato alle fiamme in Thailandia : è un 62enne di Sondrio : Italiano smembrato e dato alle fiamme in Thailandia: è un 62enne di Sondrio Italiano smembrato e dato alle fiamme in Thailandia: è un 62enne di Sondrio Continua a leggere L'articolo Italiano smembrato e dato alle fiamme in Thailandia: è un 62enne di Sondrio sembra essere il primo su NewsGo.

Italiano ucciso e smembrato in Thailandia. Si cerca l'ex moglie e l'amante : L'uomo ucciso, smembrato e dato alle fiamme tre giorni fa in Thailandia è l'Italiano Giuseppe De Stefani (62 anni), di Sondrio. Lo ha concluso la polizia thailandese della provincia di Phichit, identificando un tatuaggio sulla gamba parzialmente bruciata, che è stato confermato da un testimone corrispondere con quello dell'Italiano. La polizia è ancora sulle tracce della thailandese Rujira Eiumlamai, 38 anni, ex moglie di De ...

Polizia conferma : l'uomo ucciso e bruciato in Thailandia è un italiano di Sondrio : Si chiama Giuseppe De Stefani (62 anni), il cui corpo è stato ritrovato smembrato e bruciato. Si cercano la ex moglie e l'amante. Secondo la Polizia l'uomo in...

Thailandia - cadavere smembrato e bruciato : forse è un italiano : La polizia segue la traccia del delitto passionale: interrogata ex compagna dell'uomo e suo nuovo compagno francese

Incidente stradale in Thailandia : muore italiano di 60 anni : Giovanni Spatafora, un italiano di 60 anni, è morto in un Incidente stradale mentre si trovava a Phuket, in Thailandia. Secondo quanto scrive il