Tempo di Libri | 140 incontri per i ragazzi

LIVE Napoli - Fiorentina - cronaca e risultato in Tempo reale : equilibrio in campo : 42 Occasione: ancora Simeone, stavolta di testa, impegna Rejna 40 Rejna para il tiro forte ma centrale di Simeone da posizione ravvicinata 36 AMMONITO Badelj per intervento falloso su Albiol 31 Lancio ...