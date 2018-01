Tassista abusivo arrestato per violenze sessuali | Potrebbe essere stupratore

Tassista abusivo arrestato per stupro/ Milano - violenza sessuale su due donne : “potrebbe essere un seriale” : Milano , Tassista abusivo arrestato per stupro : violenza sessuale su due donne , 30enne di origine albanese in manette. Per gli inquirenti potrebbe essere un seriale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 13:12:00 GMT)

In manette Tassista abusivo che violentò due donne a Milano : È stato arrestato un uomo di trent'anni ritenuto il responsabile di violenze su due giovani donne. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla polizia, che ha fatto scattare le manette per un tassista abusivo che operava per le strade di Milano.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo, di origini albanesi, adescava le sue vittime davanti alla nota discoteca Old Fashion e poi, ...