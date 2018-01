Successo per l' iniziativa di solidarietà con il Centro Polivalente

Successo per Latiano - 400mila euro per rilevare la casa del Beato Bartolo Longo : ... il sindaco di Pompei, il sindaco di San Vito dei Normanni , il presidente di Federalberghi-Brindisi Pierangelo Argentieri e tutti i devoti del Beato sparsi per il mondo che finalmente vedranno ...

Barbara D'Urso contro Romina per difendere l'amica Loredana? Ecco cos'è Successo Video : In questi ultimi giorni sia in televisione che sui giornali di gossip non si fa altro che parlare della presunta avvenuta separazione tra Al Bano e Loredana [Video]. La notizia è stata diffusa la settimana scorsa dalla rivista Oggi e ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico. A trattare l'argomento ci ha pensato anche Barbara D'Urso e alcuni suoi interventi non sono piaciuti ai numerosi fans di #Romina power. Che cosa fa fatto la ...

Barbara D'Urso contro Romina per difendere l'amica Loredana? Ecco cos'è Successo : In questi ultimi giorni sia in televisione che sui giornali di gossip non si fa altro che parlare della presunta avvenuta separazione tra Al Bano e Loredana. La notizia è stata diffusa la settimana scorsa dalla rivista "Oggi" e ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico. A trattare l'argomento ci ha pensato anche Barbara D'Urso e alcuni suoi interventi non sono piaciuti ai numerosi fans di Romina Power. Che cosa fa fatto la conduttrice ...

Grande Successo per il Fitwalking del Cuore 2018 : il saluto delle autorità e lo start! (VIDEO) : Cronaca Domenica, 21 Gennaio 2018 12:40 Leggi tutto: Grondaia pericolante in un palazzo di Sampeyre: intervento dei Vigili del Fuoco

Biella : Su Nuraghe - grande Successo per il 10° Torneo di Calcetto : Sabato 20 gennaio, a Biella, nelle sale del Circolo dei Sardi, con il supporto logistico dell'Associazione Alpini di Verrone, si è svolta la decima edizione del Torneo di Calcetto, intitolato a "zia ...

Successo in rimonta per il Milan con doppietta di Kessiè : Buona ripartenza per il Milan di Gattuso alla prima vittoria stagionale in rimonta e prima esterna sotto la guida di Ringhio. I rossoneri passano a Cagliari nel primo posticipo serale della giornata 21 di serie A. Al Sant’Elia il Milan si…Continua a leggere →

Paolo Fox / Oroscopo di oggi 21 gennaio 2018 : Successo nel lavoro per i Pesci - domenica in crescita! : Oroscopo Paolo Fox, oggi domenica 21 gennaio 2018: previsioni segno per segno. Il Capricorno non si deve accontentare, Sagittario in difficoltà, Capricorno in attesa di novità importanti.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 19:03:00 GMT)

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018 : Mathieu Van Der Poel domina anche a Nommay! Tra le donne Successo della statunitense Keough - sesto posto per Arzuffi : A Nommay (Francia) arriva un altro successo di Mathieu Van Der Poel, che continua a dominare nella Coppa del Mondo di Ciclocross. L’olandese centra il sesto successo stagionale su otto tappe disputate e con una gara d’anticipo va a conquistare la classifica generale. Al secondo posto troviamo ancora il belga Wout Van Aert, che anche questa volta si deve arrendere alla superiorità del rivale. La gara è stata subito impostata a tutta dai due ...

Lazio-Chievo 0-0 La Diretta Inzaghi insegue il Successo per consolidare la classifica : La brillante Lazio di Simone Inzaghi cerca oggi la vittoria casalinga contro il Chievo, per conservare il quarto posto in classifica e dare seguito alla netta vittoria di Ferrara ottenuta prima della...

Lazio-Chievo - dalle 15.00 La Diretta Inzaghi insegue il Successo per consolidare la classifica : La brillante Lazio di Simone Inzaghi cerca oggi la vittoria casalinga contro il Chievo, per conservare il quarto posto in classifica e dare seguito alla netta vittoria di Ferrara ottenuta prima della...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 21 gennaio : Dominik Fischnaller fantastico! Vittoria e terzo posto a Lillehammer - Schnarf seconda a Cortina - Successo Visintin-Perathoner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di ...

Scherma - Coppa del Mondo Parigi 2018 : TRIPLETTA AZZURRA!!! Straordinario Successo di Alessio Foconi - che supera in finale Daniele Garozzo - terzo posto per Giorgio Avola : L’Italia domina sulle pedane di Parigi e va a realizzare una storica TRIPLETTA nella Coppa del Mondo di fioretto maschile. Nella capitale francese arriva il successo di Alessio Foconi, che supera in finale Daniele Garozzo con il punteggio di 15-10, sul terzo gradino del podio troviamo invece Giorgio Avola insieme al transalpino Julien Martine. Foconi si è reso autore di un torneo Straordinario, in cui ha dimostrato una netta superiorità nei ...

Fabrizio de Andrè - Principe Libero/ Luca Marinelli : Successo di critica per il romano nei panni del genovese : Fabrizio De Andrè, Principe Libero: Luca Marinelli interpreta il ruolo del poeta della musica italiana nel film diretto da Luca Facchini e nelle sale il 23 gennaio prossimo.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Sci alpino - A Kitzbuehel Successo di Dressen per la prima volta in Germania : Fill migliore azzurro : Spunta a sorpresa Dressen nella discesa di Kitzbuehel, è la prima volta della Germania. Fill ottavo e Paris decimo Spunta a sorpresa il nome di Thomas Dressen in cima alla classifica della discesa ...