Stasera in tv – Programmi tv oggi | 22 gennaio 2018

Programmi TV di Stasera - lunedì 22 gennaio 2018. Su Rai2 Voyager – Ai confini della conoscenza : Roberto Giacobbo Rai1, ore 21.25: Romanzo Famigliare - Quinta Puntata Fiction di Francesca Archibugi del 2017, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca. Prodotta in Italia. Trama: Emma ha compiuto un atto ingiusto e pericoloso, l’appropriazione indebita del TFR, e deve prendere coscienza attraverso Mariuz che i soldi non saranno restituiti così presto. Chiede spiegazione a Giorgio, che è ...

Stasera in tv : programmi tv oggi domenica 21 gennaio : ... alle 18.00 Cagliari-Milan su PREMIUM SPORT, SKY SUPER CALCIO e SKY CALCIO 2, e infine il posticipo alle 20.45 big match Inter-Roma su SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO, SKY SPORT MIX, SKY CALCIO 1 e ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 21 gennaio 2018 : Questa sera in tv, cosa potremo vedere? Tra le anticipazioni di oggi, 21 gennaio 2018, vi consiglio ‘Che tempo che fa’ su Rai 1, ‘Liberi sognatori’ su Canale 5 ed il western “Django Unchained” su Tv8. Ma non dimenticatevi di visionare la carrellata di film in onda sugli altri canali del digitale terrestre (e presente in questo articolo). Stasera in tv. Qui di seguito, trovate una rapida carrellata di tutte le ...

Programmi TV di Stasera - domenica 21 gennaio 2018 : Amore Criminale, Matilde D'Errico e Veronica Pivetti Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Ospite della puntata l’icona del tennis Boris Becker. Inoltre, Sergio Castellitto, protagonista di “Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte”. Insieme a lui Caterina Chinnici, figlia del magistrato e autrice del libro da cui è tratto il film e Giovanni Paparcuri, unico sopravvissuto alla strage di mafia che costò la vita ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 20 gennaio 2018 : Cosa potremo vedere Stasera in tv? oggi, 20 gennaio 2018, tra i film ‘Si accettano miracoli’ su Rai 1, ‘Lera glaciale 2’ su Italia 1 e ‘Ip man’ su Tv8. Tra le serie tv, ‘NCIS’ su Rai 2 e ‘La linea verticale’ su Rai 3. Tra i Programmi d’intrattenimento, invece, Canale 5 manda in onda questa sera ‘C’è posta per te’. Ma non dimenticate i film da non perdere sugli ...

Stasera in tv : programmi tv di oggi sabato 20 gennaio : In serata i due posticipi: alle 18.00 Spezia-Palermo su SKY SUPER CALCIO e alle 20.30 Cesena-Bari su SKY SPORT 1. Per tutto il pomeriggio sera gli anticipi dei campionati esteri: la Liga su FOX ...

Programmi TV di Stasera - sabato 20 gennaio 2018. Si accettano miracoli o C’è Posta per Te? : Si accettano miracoli Rai1, ore 21.25: Si accettano miracoli Film del 2015 Alessandro Siani con Alessandro Siani Serena Autieri Fabio De Luigi. Trama: Dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi di una nota azienda multinazionale, un tagliatore di teste viene a sua volta licenziato. Per la violenta reazione è condannato a un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Germano, parroco di un borgo dell’Italia ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 19 gennaio 2018 : Quale programmazione ci attende Stasera in tv? Vi anticipo fin da ora che, oggi venerdì 19 gennaio 2018, Rai 1 trasmetterà lo show ‘Superbrain’, Canale 5 la fiction ‘Immaturi’ e Tv8 il programma d’intrattenimento ‘Dance, dance, dance’. Ma le sorprese non finiscono qui. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è questa sera in televisione. Qui di seguito, trovate una rapida carrellata di tutte le reti ed ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 19 gennaio 2018. Su Rai3 La mafia uccide solo d’estate : La mafia uccide solo d'estate Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti - Seconda Puntata Secondo appuntamento con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Protagoniste del programma saranno persone con capacità mentali straordinarie che si sfideranno tra loro e si sottoporranno al giudizio del pubblico in studio e della giuria, questa settimana composta da Amadeus, ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 18 gennaio 2018 : Cosa potremo vedere Stasera in tv? Tra le anticipazioni, ‘Don Matteo 11’ su Rai 1, ‘Cado dalle nubi’ su Canale 5 e il la nuova serie tv ‘Liar’ sul Nove. Ma non dimenticate di controllare anche la programmazione tv degli altri canali del digitale terrestre. Eccovi una rapida carrellata di tutte le reti ed i Programmi tv in palinsesto oggi. A seguire, gli approfondimenti dei primi 9 canali del digitale ...

Stasera in tv - programmi e canali : Da ' Don Matteo ', passando per 'M' di Michele Santoro al film campione d'incassi di Checco Zalone 'Cado dalle nubi'. Una breve guida tv con la selezione dei migliori programmi della serata di oggi. ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 18 gennaio 2018. Sul Nove in 1^ Tv Liar – L’amore bugiardo : Joanne Froggatt in Liar - L'amore bugiardo Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Salvazione: I Carabinieri stanno indagando sull’aggressione a una donna coinvolta nell’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita la figlia di Cecchini. Nel frattempo, Don Matteo accoglie in Canonica il piccolo ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 17 gennaio 2018 : Cosa potremo vedere Stasera in tv? Tra le anticipazioni, vi ricordo il primis il programma di Alberto Angela ‘Meraviglie – La penisola dei tesori’ (Rai 1), la commedia ‘Tutte lo vogliono’ (Rai 2) ed il thriller ‘Tokarev’ su Rete 4.Che ne dite? Opterete per uno dei principali canali del digitale terrestre in prima serata? Qui di seguito, trovate una rapida carrellata di tutte le reti ed i Programmi tv in ...

Stasera in tv : programmi tv di oggi mercoledì 17 gennaio : Sport in tv . Se siete stanchi di aspettare la serie A allora restate in attesa con il campionato brasiliano, il Paolista, Corinthians-Porta Preta in diretta su Premium Sport HD alle ore 00.45. ...