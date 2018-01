StarCraft II | il WCS Circuit 2018 inizia a Lipsia

: Il WCS Circuit 2018 di #StarCraftII inizia a Lipsia. - Eurogamer_it : Il WCS Circuit 2018 di #StarCraftII inizia a Lipsia. - StarCraftshow : StarCraft 2: Blizzard modifica il regolamento, Reynor potrà partecipare al circuito WCS - Everyeye.it - leonardo_vilona : Felicissimo per la scelta di @Blizzard_Ent che ha dato la possibilità a @Reynor02 e @Clem_sc2 (e non solo) di parte… - DarkPlanet74 : StarCraft 2 WCS: l''italiano Riccardo Reynor Romiti prigioniero del regolamento -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Le World Championship Series diII sono tornate!Il primo evento WCSdell'anno si terrà questo weekend a, in Germania, da venerdì 26 fino a domenica 28 gennaio, e i fan degli eSport potranno seguire tutta l'azione in diretta.Connettetevi a Twitch per vedere alcuni dei più grandi professionisti del mondo affrontarsi per una fetta del montepremi da 100.000 $ e un posto nelle WCS Global Finals. Inoltre, il torneo darà ai partecipanti la possibilità di ottenere preziosi Punti WCS. Chi guadagnerà più punti nel corso dell'anno otterrà anche un posto nelle Global Finals.Read more…