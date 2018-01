Spd con Merkel | Governo Germania Schulz dice sì alla Grande Coalizione | Juncker esulta

Germania - "Si" di Spd e via libera a Grande Coalizione con Merkel : (Teleborsa) - Dopo un lungo stallo la Germania avrà probabilmente presto un nuovo governo. Il partito socialdemocratico tedesco (SPD) si è detto infatti d'accordo con il suo leader Martin Schultz e ...

Schulz avverte Spd - governo con Merkel o saremo puniti : Martin Schulz mette in guardia i socialdemocratici: se voteranno contro la Grosse Koalition domenica a Bonn "si andrà rapidamente a nuove elezioni" e il risultato per l'Spd non sarebbe positivo. Lo ...