Spazio | nuova ipotesi per il mistero delle galassie a spirale

Spazio : l’Europa si prepara alla nuova Conferenza sulle future strategie : L’Europa si prepara alla nuova Conferenza sulle future strategie spaziali: palazzo d’Egmont, a Bruxelles, ospiterà, da martedì 23 e fino a mercoledì 24, i massimi vertici politici, tecnico-scientifici e industriali europei dello Spazio. L’ambizione dichiarata dell’Europa dello Spazio è l’espansione della politica spaziale dell’Unione “a vantaggio della società, dell’economia, della crescita ...

Giulia De Lellis/ Daniele Bossari "perdonato" - nella sua nuova vita non c'è Spazio per il rancore (GF Vip 2) : Giulia De Lellis è ancora al centro del gossip e questo 2018 porterà con lei tante novità e sorprese che non le daranno modo di portare rancore tanto che arriva il "perdono" per Bossari(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:14:00 GMT)

Ciclismo - Fabio Aru e la nuova maglia di campione italiano con il tricolore ridotto : più Spazio allo sponsor arabo : Il campione italiano di Ciclismo non indosserà più la classica maglia tricolore. Fabio Aru, che ha conquistato il titolo lo scorso anno in Piemonte, ha nel frattempo lasciato l’Astana per firmare un contratto di tre anni per il team arabo UAE Emirates. Il primo gennaio il 27enne sardo, vincitore di una Vuelta di Spagna e due volte sul podio al Giro d’Italia, ha presentato la maglia con cui comincerà la nuova avventura, scatenando le ...

Spazio - è legge la nuova 'governance' del settore : Roma, 22 dic. (askanews) La Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il testo del disegno di legge 'Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana' (il cosiddetto 'ddl Spazio') che ridisegna la governance del settore ...

A Imperia presentata 'Peripezie' - la nuova rassegna teatrale de 'Lo Spazio Vuoto' : Saranno 10 gli spettacoli presentati da gennaio ad aprile 2018, appuntamenti avvincenti, che racchiudono al loro interno generi diversi, dal drammatico all'ironico, dal riflessivo all'estroverso. ...

Spazio : costellazione Cosmo SkyMed - nel 2018 parte la nuova generazione : In occasione del convegno per i dieci anni della costellazione Cosmo SkyMed, organizzato dai ministeri della Difesa e dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, insieme ad Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Leonardo, è emerso che il ‘debutto’ dei primi due satelliti della nuova generazione di Cosmo SkyMed è previsto nel 2018 e 2019 . I satelliti della seconda generazione saranno complessivamente quattro, e sostituiranno i ...

Spazio - Russia : secondo lancio dalla nuova base di Vostochny - 19 satelliti in orbita : L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha effettuato con successo il secondo lancio dalla sua nuova base Vostochny, nell’area orientale del Paese. Un razzo Soyuz-2.1b è partito dalla rampa di lancio alle 06:41 ora italiana: a bordo due satelliti russi e 17 nanosatelliti di altri Paesi stranieri. L'articolo Spazio, Russia: secondo lancio dalla nuova base di Vostochny, 19 satelliti in orbita sembra essere il primo su Meteo Web.