Fausto Pellegrinetti, superdella nuovadella,è stato individuato e catturato in.La cattura giunge a seguito di un'indagine durata circa 2 anni, condotta dalla Squadra Mobile di Roma, dal Servizio centrale operativo, in collaborazione con la polizia nazionale spagnola. Pellegrinetti,76 anni, era ricercato da più di 15 anni. Era stato condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione perché riconosciuto colpevole dei reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e al riciclaggio.(Di lunedì 22 gennaio 2018)