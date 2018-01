Spagna - con la matanza de Atocha si ricorda anche il caso Regeni : È conosciuta come la “matanza de Atocha”, la strage che il 24 gennaio del 1977 scosse le fragili fondamenta sulle quali poggiava la struttura democratica di una Spagna appena uscita dal regime franchista. L’estrema destra post-franchista provò a destabilizzare la Transizione iberica con l’assassinio, nel pieno centro di Madrid, di cinque avvocati giuslavoristi, professionisti legati al mondo sindacale e militanti del Partito Comunista spagnolo, ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : le possibili convocate. Possibile rientro per Camila Giorgi? Iberiche senza Garbine Muguruza : Manca meno di un mese all’inizio della Fed Cup 2018. L’Italia è riuscita a mantenersi nel World Group II lo scorso anno e in questa stagione tenterà la risalita nel Gruppo Mondiale, dal quale è stata estromessa nel 2016. La rincorsa delle azzurre partirà il 10 e 11 febbraio, quando la squadra capitanata da Tathiana Garbin giocherà a Chieti contro la Spagna. Un incrocio intrigante, che sa di rivincita: furono proprio le Iberiche a ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : le possibili convocate. Possibile rientro per Camila Giorgi? Iberiche senza Garbine Muguruza : Manca meno di un mese all’inizio della Fed Cup 2018. L’Italia è riuscita a mantenersi nel World Group II lo scorso anno e in questa stagione tenterà la risalita nel Gruppo Mondiale, dal quale è stata estromessa nel 2016. La rincorsa delle azzurre partirà il 10 e 11 febbraio, quando la squadra capitanata da Tathiana Garbin giocherà a Chieti contro la Spagna. Un incrocio intrigante, che sa di rivincita: furono proprio le Iberiche a ...

Ivana Spagna incidente sfiorato dopo un sogno premonitore : la confessione a Pomeriggio 5 : Ivana Spagna e il sogno premonitore sull’incidente stradale: il racconto a Pomeriggio 5 I sogni premonitori esistono? Secondo Ivana Spagna sì. La popolare cantante ha rivelato a Pomeriggio 5 di aver sognato un incidente stradale che si è poi quasi concretizzato. L’artista è riuscita ad evitare il peggio ma quell’incubo ha fatto riflettere Ivana. Che […] L'articolo Ivana Spagna incidente sfiorato dopo un sogno premonitore: ...

Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli - c’è l’accordo con il Barcellona : Gerard Deulofeu potrebbe vestire a breve la maglia azzurra del Napoli. L’attaccante spagnolo, secondo quanto si apprende da RAC, dopo l’accordo arrivato tra il Barcellona e il club di De Laurentiis di 17 milioni di euro, sarebbe ad un passo. Dopo il no incassato per Simone Verdi, la società partenopea ha cambiato obiettivo puntando tutto […] L'articolo Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli, c’è l’accordo con il ...

Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli - c’è l’accordo con il Barcellona : Gerard Deulofeu potrebbe vestire a breve la maglia azzurra del Napoli. L’attaccante spagnolo, secondo quanto si apprende da RAC, dopo l’accordo arrivato tra il Barcellona e il club di De Laurentiis di 17 milioni di euro, sarebbe ad un passo. Dopo il no incassato per Simone Verdi, la società partenopea ha cambiato obiettivo puntando tutto […] L'articolo Dalla Spagna – Deulofeu al Napoli, c’è l’accordo con il ...

Vergogna in Spagna - accoltellato tifoso dell’Atletico prima del match di Coppa con il Siviglia : è grave : Comincia nel peggiore dei modi la sfida di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Siviglia del Wanda Metropolitano. prima del match, infatti, un tifoso dei ‘Colchoneros’ è stato pugnalato ed ora è ricoverato in gravi condizioni. Emergono i primi dettagli sull’accaduto. Il supporter della squadra di Simeone è stato pugnalato per ben tre volte con la ferita più grave riportata alla spalla. L’agguato è avvenuto nella fermata ...

Inter-Ramires - l'agente in Spagna per parlare con lo Jiangsu : "Speriamo bene" : Inter-Ramires? Anche il procuratore del giocatore prova a stringere i tempi per il passaggio in nerazzurro del centrocampista brasiliano di proprietà dello Jiangsu. Come riporta Premium Sport , Luis Carlini è arrivato a Marbella, dove la formazione cinese è in ritiro, per dare nuovo slancio alla trattativa. l'agente ottimista - "Speriamo vada tutto a buon fine con l'Inter" avrebbe ...

In Europa scoppia la guerra dell'olio (ed è Italia contro Spagna) : Qual è l'olio di oliva più buono del mondo? Secondo uno spot lanciata dalla Commissione europea è quello spagnolo. E ovviamente la cosa non è andata giù ai produttori Italiani...

Igor : Spagna conferma - pistole rapinate : (ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Le pistole sequestrate a Norbert Feher in Spagna sono quella rapinata il 30 aprile a Consandolo di Argenta (Ferrara) alla guardia giurata Piero Di Marco e quella strappata l'...

Pallamano - Europei 2018 : la Repubblica Ceca compie l’impresa contro la Danimarca - bene la Spagna. I risultati di lunedì 15 gennaio : Quarta giornata di gare per quanto riguarda gli Europei di Pallamano maschile, che ha visto disputarsi il secondo turno dei gruppi C e D, in cui la Spagna ha sconfitto 27-25 l’Ungheria, grazie alle 5 reti Adrian Figueras Trejo, pivot del Granollers, mentre la Repubblica Ceca è riuscita nell’impresa di superare la Danimarca con il punteggio di 28-27, al termine di una sfida bellissima e molto avvincente, risolta dalle parate di uno ...

Mondo TV - accordo con Gedis su Robot Trains per Spagna e Francia : La milanese Gedis S.r.l. ha acquistato da Mondo TV S.p.A. una licenza per il territorio di Francia e Spagna per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV Robot Trains

Mondo TV - accordo con Gedis su Robot Trains per Spagna e Francia : (Teleborsa) - La milanese Gedis S.r.l. ha acquistato da Mondo TV S.p.A. una licenza per il territorio di Francia e Spagna per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV ...

Mondo TV - accordo con Gedis su Robot Trains per Spagna e Francia : La milanese Gedis S.r.l. ha acquistato da Mondo TV S.p.A. una licenza per il territorio di Francia e Spagna per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV Robot Trains per ...