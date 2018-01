: Spagna chiede arresto Ue per Puigdemont - NotizieIN : Spagna chiede arresto Ue per Puigdemont - CybFeed : #BreakingNews Spagna chiede arresto Ue per Puigdemont - infoitestero : Spagna chiede arresto di Puigdemont a Copenaghen (TG La7) - infoitestero : Puigdemont a Copenhagen, la Spagna chiede l'arresto (Si24 - Il vostro sito quotidiano) - Gianlook_News : RT @TgLa7: #Catalogna: procura Spagna chiede mandato arresto Ue per presidente uscente Puigdemont giunto oggi a Copenaghen -

Carlesè uscito dal Belgio per recarsi a Copenaghen, in Danimarca, e la procura spagnola ha chiesto la riattivazione del mandato d'europeo. Lo riferiscono fonti giudiziarie citate dal quotidiano La Vanguardia. La richiesta era stata ritirato a causa della possibilità che il Belgio negasse l'estradizione.ha deciso di recarsi a Copenaghen per un convegno universitario sulla Catalogna. Oggi il presidente del Parlamento catalano potrebbe annunciare la candidatura dia nuovo governatore.(Di lunedì 22 gennaio 2018)