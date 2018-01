Spagna | arrestato latitante Pellegrinetti | della nuova banda della Magliana

Arrestato in Spagna il boss della nuova banda della Magliana Fausto Pellegrinetti. Viveva in un attico di super lusso ad Alicante : È stato Arrestato ieri pomeriggio in un attico di super lusso al centro di Alicante, Fausto Pellegrinetti, ricercato da 15 anni e considerato boss della nuova banda della Magliana. E' stato bloccato dalla polizia italiana e spagnola, che ha fatto irruzione nell'appartamento, alla vigilia del suo compleanno. A quanto riferito, non ha opposto resistenza e avrebbe detto ai poliziotti: "E' da un po' che manco da via Genova", dove si trova la ...

Luca Materazzo arrestato in Spagna/ Accusato dell'omicidio del fratello a Chiaia : dubbi sulla morte del padre : Luca Materazzo arrestato in Spagna: il 36enne napoletano Accusato dell'omicidio premeditato del fratello Vittorio e ricercato da oltre un anno, catturato a Siviglia.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 22:50:00 GMT)

Omicidio ingegnere Napoli : arrestato in Spagna il fratello latitante : Luca Materazzo lavorava come cameriere in un bar di Siviglia. E' ritenuto responsabile del'Omicidio premeditato del fratello Vittorio"/> Luca Materazzo, 36 anni, fratello di Vittorio, l'ingegnere ...

Uccise il fratello ed è indagato per la morte del padre : Luca Materazzo arrestato in Spagna : È finita a Siviglia la latitanza di Luca Materazzo, accusato di aver ucciso a sangue freddo e con premeditazione suo fratello, l’ingegnere 51enne Vittorio Materazzo, il 28 novembre 2016, colpendolo con 40 coltellate nell’androne della sua abitazione in via Maria Cristina di Savoia, nel quartiere di Chiaia, a Napoli. L’ordine di cattura era scattat...

L’ultima corsa«Igor il russo». La videoricostruzioneIl killer arrestato in Spagna - tradito da un colpo di sonno : Dall’uccisione del barista di Budrio alla sparatoria con due guardie, fino alL’ultima sparatoria con la Guardia Civil: 3 morti

Il Segreto trame Spagna : Severo arrestato - Lucas ritorna - Julieta vede suo padre Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Canale 5, che ha appena fatto vedere ai suoi tantissimi fan Hernando e Camila smascherare Beatriz [Video]nelle puntate italiane. Le trame spagnole rivelano che ci saranno grossi guai giudiziari per Severo, mentre Julieta vedra' l'arrivo di una persona molto temuta. Anticipazioni Il Segreto: Severo arrestato, Fè salva il figlio di Nazaria Le anticipazioni delle ...

