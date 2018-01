Skype si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile con alcune novità Insider

: Finalmente...! | Tweetium per Windows e Windows Mobile si aggiorna alla versione 4.2.1 - MoaskeFoto : Finalmente...! | Tweetium per Windows e Windows Mobile si aggiorna alla versione 4.2.1 - WindowsBlogIta : #Skype per #Windows, #WindowsMobile e #Xbox si aggiorna alla versione 12.1803.277.0 - filippo_mol : #Skype per #Windows, #WindowsMobile e #Xbox si aggiorna alla versione 12.1803.277.0 - andreafagg : #Skype per #Windows, #WindowsMobile e #Xbox si aggiorna alla versione 12.1803.277.0 - ProH4Ck : #Skype per #Windows, #WindowsMobile e #Xbox si aggiorna alla versione 12.1803.277.0 -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) La UWP ufficiale diper10 e10si èta ieri per glinel canale Fast Ring introducendo. Changelog: Visualizzazione raccolta della conversazione → fare clic su “Raccolta” in una chat per recuperare velocemente i contenuti condivisi, inclusi file, collegamenti e media; Chat immediata → non è più necessario aggiungere gli amici come contatti. Basta cercarli e avviare la chat; Trova i messaggi nella chat → usa il nuovo filtro di ricerca per trovare velocemente i messaggi nella conversazione (per cercare più velocemente, prova Ctrl + Maiusc + F); Fix di bug e miglioramenti generali. La nuova versione diper10,10e Xbox è numerata 12.1803.277.0 ed è disponibile al download presso il Microsoft Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!(Free,Store) →