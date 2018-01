: Skyline è un live wallpaper terrestre in 3D ispirato a Google Pixel 2 - webaholic_eu : Skyline è un live wallpaper terrestre in 3D ispirato a Google Pixel 2 - floryn90 : Quest’app Android realizza splendidi sfondi animati in stile Google Pixel, ma del luogo che volete (video)… -

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di lunedì 22 gennaio 2018)With Global 3D Terrain è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente uncon una rappresentazione in 3D della superficie. L'app si basa sui dati delle mappe 3D di Mapbox del luogo in cui vi trovate o di un qualsiasi posto nel mondo per ottenere uncon la vista aerea. L'articoloè unin 3D2 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.