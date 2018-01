: #BreakingNews Shutdown: niente accordo, voto rinviato - CybFeed : #BreakingNews Shutdown: niente accordo, voto rinviato - MzMorrone : RT @eziomauro: Usa, niente accordo sui fondi: inevitabile lo "shutdown". Trump: "Dem preferiscono immigrati a sold… - Enric0Chessa : Usa, niente accordo sui fondi: inevitabile lo "shutdown". Trump: "Dem preferiscono immigrati a sold… - notizieoggi_com : Usa, niente accordo sui fondi: inevitabile lo “shutdown“. Trump: “Dem preferiscono immigrati a soldati“- - Patrizia101259 : Sappiate voi che andrete a New York non potrete più visitare niente chiudono musei ecc grazie Trump neanche la stat… -

Il Senato degli Stati Uniti voterà domani a mezzogiorno, ora di Washington (le sei del pomeriggio in Italia) nel tentativo di revocare lo,cioè la chiusura dell'amministrazione federale per mancanza fondi, scattata alla mezzanotte di sabato. Unprocedurale era atteso per l'una del mattino ora di Washington (le 7 del mattino in Italia). I colloqui fra democratici e repubblicani,per ora, non hanno portato ad un. La settimana inizia con molti degli uffici federali chiusi.(Di lunedì 22 gennaio 2018)