Shoah | da Università Padova laurea ad honorem a Charles S Maier 2

: L'artista Franca Pisani realizza e dona un dittico dal titolo 'Shoah, memoria collettiva" all'Università di Padova - Marzocco58 : L'artista Franca Pisani realizza e dona un dittico dal titolo 'Shoah, memoria collettiva" all'Università di Padova - byzantinelib : RT @ILBOMagazine: Erano quattro #studenti e due #professori all’università di #Padova: sono dedicate a loro le sei pietre d'inciampo che do… - leonardobasile : In memoria della Shoah Franca Pisani realizza un dittico per l’Università di Padova - veronasera : Il 27 gennaio del 1945 venivano abbattuti i cancelli di Auschwitz. L’ateneo di Verona propone, dal 23 gennaio... - dmdarpizio : RT @ILBOMagazine: Erano quattro #studenti e due #professori all’università di #Padova: sono dedicate a loro le sei pietre d'inciampo che do… -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2018) (AdnKronos) - (Adnkronos) -terrà la sua lectio magistralis in italiano, ricostruendo il percorso storico della memoria pubblica dellain Europa. In particolare a partire da come - negli anni Trenta e Quaranta del Novecento, ma anche nei Balcani degli anni Novanta - gli Stati abb