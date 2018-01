Shameless e la patologia del disturbo bipolare

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Entrato oramai nel linguaggio comune, ilė forse una delle patologie più fraintese. Probabilmente accomodandosi sulla sua denominazione si tende ad identificare ilcome una specie di lunatico, con comportamenti e opinioni fra loro contraddittorie rintracciando le cause di questi atteggiamenti in undella personalità. Al contrario invece il, piuttosto che della personalità, è undell'umore. La dicotomia sottintesa nel nome infatti fa riferimento all'alternarsi dei due stati umorali caratteristici di questo: mania e depressione. Infatti ė lo psichiatra tedesco Karl Leonhard nel 1957, sovrascrivendo la precedente denominazione dipsicosi maniaco-depressiva, a introdurre il termine(in opposizione alunipolare, il qualepresenta solo l'aspetto della depressione). Per descrivere questi due aspetti del ...