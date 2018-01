Serie C - Pisa-Monza 1-0 video highlights e proteste per lo stadio nuovo : Domenica 21 gennaio 2017 alla 22ª giornata di Serie C girone A il Pisa ha battuto il Monza tra mura amiche dopo la pausa di gennaio. Una vittoria importante che fa rimanere i nerazzurri agganciati alla seconda posizione in classifica, vera meta del campionato, dal momento che il Livorno ha ormai preso il volo. Il Monza rimane in zona play-off e, nonostante la sconfitta, ha disputato un’ottima partita terminando con un vero e proprio assedio alla ...

Video/ Pisa Monza (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata) : Video Pisa Monza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 22^ giornata di Serie C: decide la sfida la rete di Di Quinzio al 18^ del primo tempo. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:18:00 GMT)

Serie C mercato : Livorno e Pisa sfida infinita - Lecce tratta un suo ex Video : La notizia più roboante di questa terza giornata del mercato dei club di #Serie C, è l'offerta della Ternana per ingaggiare il bomber [Video] Daniele Vantaggiato del Livorno. L'attaccante ha il contratto in scadenza al 30 giugno prossimo e gli umbri gli hanno proposto un accordo pluriennale per convincerlo a trasferirsi in rossoverde. Il Livorno non vuole privarsi dell'esperto attaccante e hanno avviato le trattative con il giocatore per un ...

'Pisa non esiste fuori da Piazza dei Miracoli - ha un turismo da Serie C' : l'attacco di Nannipieri : Mentre Matera, Urbino, Mantova, Padova, Brescia, Trieste, Ravenna sanno promuoversi come città, come brand città, ampliando considerevolmente economia, commercio, lavoro, competenze, progettualità, ...

Serie C : Siena-Pisa e Trapani-Lecce - il 2017 si chiude con le sfide al vertice : ... così a farne le spese in settimana è stato Massimiliano Tangorra, sollevato dall'incarico insieme al preparatore atletico: al suo posto Giuseppe Scienza che esordirà in casa contro il Racing Fondi. ...

Video/ Pisa Arezzo (2-3) : highlights e gol della partita (Serie C 18^ giornata) : Video Pisa Arezzo (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita nella 18^ giornata del girone A della Serie C. Doppietta decisiva di Moscardelli.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 12:46:00 GMT)

RISULTATI Serie C/ Classifiche aggiornate : Pisa ko in casa - Pontedera corsaro! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: le Classifiche aggiornate e la Diretta live score delle partite in programma oggi 10 dicembre per i gironi A e C. Quali i vincitori nella 18^ giornata?(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 20:18:00 GMT)

Serie C - crollo Renate e FeralpiSalo. Solo un pari per la capolista Padova : Padova - Il Padova di Bisoli non approfitta delle sconfitte di Renate e FeralpiSalo e resta "Solo" a +6 dal secondo posto che però nel frattempo è stato occupato dalla Sambenedettese. Sono questi i ...

Video/ Pontedera Pisa (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata) : Video Pontedera Pisa (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 17^ giornata della Serie C. Al Mannucci Filippini trova il pari per i nerazzurri. (Pubblicato il Mon, 04 Dec 2017 10:22:00 GMT)

Video/ Pisa Livorno (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 16^ giornata) : Video Pisa Livorno (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita valida nella 16^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 10:26:00 GMT)

Serie C - il Pisa stende la capolista Livorno. Tris Viterbese - riscatto Siena : Pisa - È caduto il Livorno . E il tonfo fa più rumore del solito, perché arrivato contro il Pisa , in un derby toscano sentitissimo. I nerazzurri di Pazienza hanno battuto la capolista 1-0, con una ...

Video/ Bassano Feralpisalò (1-2 dcr) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C) : Video Bassano Feralpisalò (risultato finale 1-2 dcr): gli highlights e i gol della partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie c 2017-2018.(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 10:16:00 GMT)

RISULTATI COPPA ITALIA Serie C / Diretta live score : Feralpisalò qualificata ai rigori! Sedicesimi di finale : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta live score delle sette partite che mercoledì 22 novembre proseguono il programma dei Sedicesimi di finale, in campo anche il Renate e il Catania(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 18:13:00 GMT)

Serie C Pro Piacenza-Pisa 0-3. A segno Mannini - Gucher - Eusepi : PIACENZA - E' il Pisa ad aggiudicarsi il posticipo del Girone A di Lega Pro: i nerazzurri di Pazienza si impongono 0-3, portandosi così a quota 28 punti, che valgono la seconda posizione di classifica ...