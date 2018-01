Serie A | le migliori giocate della 21giornata

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – 16^ giornata - le migliori italiane : Egonu infuocata - De Gennaro-Nicoletti risolutrici - Bosetti al top : Nel weekend si è disputata la sedicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del quinto turno del girone di ritorno. PAOLA Egonu. Un martello pneumatico. Novara deve sudare per battere Modena (nonostante il 3-0 sembra dire altro), a fare la differenza è il solito opposto che tira delle bordate allucinanti contro le malcapitate emiliane. Show della giovane azzurra che ...

Serie A2 Old Wild West - I migliori della 17giornata : Ecco i migliori giocatori nelle diverse categorie statistiche della 17giornata di Serie A2 Old Wild West, seconda di ritorno: Girone Est Punti - Anthony Raffa (Agribertocchi Orzinuovi) 27 Rimbalzi - ...

Serie A2 Old Wild West - I migliori della 17giornata : Ecco i migliori giocatori nelle diverse categorie statistiche della 17giornata di Serie A2 Old Wild West, seconda di ritorno: Girone Est Punti - Anthony Raffa (Agribertocchi Orzinuovi) 27 Rimbalzi - ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 16a giornata. I “soliti” Aradori e Della Valle. Parrillo e Tambone protagonisti - bene Crosariol e Magro : La Serie A di Basket ha completato la sua prima parte di stagione ed è iniziato il girone di ritorno. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani Della 16a giornata. Salvatore Parrillo: il protagonista un po’ a sorpresa. E’ l’uomo chiave Della rimonta di Cantù nell’ultimo quarto contro Sassari. Otto punti in dieci minuti (saranno 11 alla fine), che portano la sfida al supplementare. Un successo ...

Calcio - i migliori italiani della 21^ giornata di Serie A 2017-2018 : Quagliarella - una tripletta d’autore! El Shaarawy delizia San Siro : Una tripletta d’autore impreziosisce la 21^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Fabio Quagliarella conferma il suo momento d’oro e annichilisce la Fiorentina, rilanciando le ambizioni della sua Sampdoria e mettendo in mostra un repertorio da autentico fuoriclasse, per nulla scalfito dall’età. Ma non è lui l’unico italiano in grado di fare la differenza in una giornata contraddistinta da giocate di altissimo ...

Probabili Formazioni/ Inter Roma : focus sui migliori. Quote - le ultime novità live (Serie A 21^ giornata) : Probabili Formazioni Inter Roma: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre nella grande sfida di San Siro, all'Interno della ventunesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:50:00 GMT)

Serie B Old Wild West - i migliori della 17giornata : Girone A Punti - Simone Ferrarese (Super Flavor Milano) 28 Rimbalzi - Edoardo Persico (Solbat Basket Golfo Piombino) 17 Assist - Giacomo Eliantonio (Super Flavor Milano), Shaquille Hidalgo (Mamy.eu ...

Basket femminile - Serie A1 : le migliori azzurre della 14a giornata. De Pretto spinge la Reyer : Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. La formazione vicentina grazie al successo 77-65 su Vigarano ha mantenuto il ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della nona giornata. Sugli scudi Roberta Bianconi ed Arianna Garibotti : L’ultima giornata d’andata del massimo campionato italiano di Pallanuoto femminile consegna il terzo posto solitario al Rapallo, mentre Catania continua da imbattuta asfaltando Messina. Padova tiene il passo, mentre è pari tra Bogliasco e Cosenza. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori azzurre scese in acqua sabato scorso. Roberta Bianconi (Catania) Cinque marcature, a segno in ogni frazione, lei c’è sempre. Che sia in ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – 14^ giornata - le migliori italiane : Egonu show - Cambi incanta - Bianchini decisiva : Nel weekend si è disputata la quattordicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del primo turno del girone di ritorno. PAOLA Egonu. show senza limiti dell’opposto che prende per mano Novara e la trascina al netto successo su Firenze utile per rimanere in scia alla capolista: 20 punti con un vertiginoso 60% in attacco e tutti a casa. VALENTINA DIOUF e ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – 14^ giornata - le migliori italiane : Egonu show - Cambi incanta - Bianchini decisiva : Nel weekend si è disputata la quattordicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del primo turno del girone di ritorno. PAOLA Egonu. show senza limiti dell’opposto che prende per mano Novara e la trascina al netto successo su Firenze utile per rimanere in scia alla capolista: 20 punti con un vertiginoso 60% in attacco e tutti a casa. VALENTINA DIOUF e ...

Calcio femminile - le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Bonansea sontuosa - Glionnna una realtà non una promessa : La decima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea: Doppietta e prestazione da urlo contro il Chievo. L’esterno della Juventus continua ad arare la fascia, facendo terra bruciata intorno a sé. Qualità tecniche e fisiche uniche per la bianconera, calciatrice di una ...

Calcio femminile - le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Bonansea sontuosa - Glionnna una realtà non una promessa : La decima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus, Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea: Doppietta e prestazione da urlo contro il Chievo. L’esterno della Juventus continua ad arare la fascia, facendo terra bruciata intorno a sé. Qualità tecniche e fisiche uniche per la bianconera, calciatrice di una ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 15a giornata. Christian Burns devastante! Polonara e Filloy certezze - bene i giovani Fontecchio e Okeke : La 15a giornata della Serie A di Basket ha emesso i suoi verdetti. Si tratta dell’ultimo turno del girone d’andata, quello che ha di conseguenza definito le otto partecipanti ed il tabellone della Final Eight di Coppa Italia. Avellino sarà la testa di Serie numero 1 davanti a Brescia e Milano. Cantù, Virtus Bologna e Cremona hanno strappato l’accesso proprio in questo weekend. Come ogni lunedì, diamo uno sguardo ai migliori ...