Serie A Inter-Roma 1-1 - il tabellino : MILANO - Inter e Roma pareggiano con il punteggio di 1-1 nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. Il botta e risposta si consuma tra El Shaarawy e Vecino. Inter-Roma 1-1: NUMERI E ...

Serie A. Vecino acchiappa El Shaarawy nel finale - Inter-Roma 1-1 : Posta divisa nel match clou della seconda di ritorno. Il 'faraone' sblocca al 31' sfruttando un erroraccio di Santon. finale arrembante dei nerazzurri. Palo di Icardi, all'86' zuccata vincente dell'uruguaiano

Pagelle Inter-Roma 1-1 - Serie A 2018 : grande partita di Allison - El Shaarawy e Vecino decisivi : A San Siro termina in parità per 1-1 il big match della 21ma giornata di Seria A tra Inter e Roma. I giallorossi giocano meglio nel primo tempo e trovano il vantaggio al 31’ con El Shaarawy. Nella ripresa reagiscono però i nerazzurri, che vanno più volte vicino al gol, che viene però negato da un grande Allison. Alla fine la rete del pareggio arriva all’86’ con il colpo di testa di Vecino. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in ...

Un Ponte a Moriano in grande spolvero interrompe la Serie positiva del River Pieve : di michele masotti 4-1 Ponte a Moriano: Nicola Papeschi, Bini, Angeli, Tornaboni (85'Ghilardi), Landi, Del Frate, Pardini, Michelotti, Haoudi, Tarantino, Colazo (74'Berrettini) A disposizione: ...

