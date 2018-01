Sergei Eisenstein La Corazzata Potëmkin | una “cagata pazzesca”?

Google celebra Sergei Eisenstein con un bellissimo Doodle animato : 22 Gennaio 2018 – Google dedica un bellissimo Doodle animato per il 120° anniversario dalla nascita di Sergei Eisenstein , regista, sceneggiatore, montatore, scrittore, produttore cinematografico e scenografo sovietico, considerato uno dei più importanti della storia del cinema. Eisenstein ha rivoluzionato il cinema negli anni ’30 e ’40, per l’uso innovativo del montaggio e la composizione formale dell’immagine. Ha ...

Sergei Eisenstein nacque oggi - 120 anni fa : È stato uno dei più grandi registi della storia del cinema, che nell'Unione Sovietica degli anni Venti rivoluzionò l'idea di montaggio e molto altro The post Sergei Eisenstein nacque oggi, 120 anni fa appeared first on Il Post.