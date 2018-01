Senza veri candidati | i sondaggi sono fuorvianti Ma c' è comunque una lezione

Alessandro Di Battista a Domenica Live/ Video - regali-verità a Barbara D’Urso : “M5s pro vaccini Senza obbligo“ : Alessandro Di Battista a Domenica Live: Video con la compagna Sahra e il figlio Andrea, "così convinco i berlusconiani a votare M5s. Non siamo trogloditi con la clava". Intervista in diretta(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Inter-Roma - l'ex Amantino Mancini : 'Squadre Senza cattiveria'. Poi annuncia : 'Presto allenerò' : l'ex esterno sinistro di Inter e Roma Amantino Mancini in un'intervista a Sky Sport ha parlato della situazione attuale delle sue vecchie squadre, che si sfideranno dopodomani sera a San Siro: 'Speriamo sia una bella partita. Hanno due allenatori fra i più bravi in Italia . ...

Il Papa regala spettacolo al circo a poveri e Senzatetto. Protezione animali : "Luogo di sofferenza" : L'annuncio dello spettacolo riservato ai poveri era stato dato dall'elemosiniere pontificio- Il circo Medrano ha messo a disposizione oggi pomeriggio tutti i 2.100 posti del grande tendone a Saxa Rubra

Elezioni - la corsa Senza limiti dei partiti : meno tasse e più soldi - dal canone Rai ai pannolini fino alla scomparsa dei poveri : Si potrebbe chiamare la corsa senza limiti, come quel vecchio cartone animato con Penelope Pitstop, il Diabolico Coupé e il cane Muttley che rideva delle disgrazie del suo malefico padrone. Il presidente Sergio Mattarella s’era raccomandato il 31 dicembre, prima che tutti affondassero i loro cucchiai tra le lenticchie: “Proposte adeguate, realistiche, concrete”, in linea con la dimensione dei problemi del Paese. E loro, i ...

Il Papa : i cristiani siano in cammino come i Magi - facendo il bene Senza calcoli ai poveri - malati e stranieri : In tutti i presepi del mondo, oggi si mettono i Re Magi davanti alla Capanna con la mangiatoia: i tre misteriosi saggi e regnanti orientali hanno concluso il loro percorso di ricerca, iniziato la ...

+Europa - Bonino : “Grazie al Centro democratico ci saremo”. Tabacci : “Senza Radicali saremmo tutti più poveri” : “Grazie a Tabacci e al Centro democratico riconquistiamo oggi una parte di agibilità politica e di parità di accesso alla competizione elettorale con tutte le altre liste”. Così Emma Bonino battezza la nuova alleanza di +Europa con Bruno Tabacci che salva i Radicali dal guado della questione firme e dell’alleanza con il Pd. Il leader di Centro democratico aggiunge: “Senza di loro saremmo tutti più poveri, è un servizio ...

Pavia : Arpa - incendio domato - in corso verifica preSenza inquinanti : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Sono state domate le fiamme dell'incendio scoppiato ieri poco prima delle 20 in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia. Il campionatore ad alto volume posizionato dalla squadra specialistica di Arpa Lombardia nella zona della Cascina San Gi

IL SEGRETO / Cristobal scopre la verità sulla preSenza di Severo? (Anticipazioni 3 gennaio 2018) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 3 gennaio: Don Gaspar chiede a Cristobal di non far uscire nessuno dalla Miel Amarga durante le sue indagini. Carmelo è in pericolo?(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 07:08:00 GMT)

"Dove mangiare - dormire - lavarsi" - per i Senzatetto di Roma la "Guida Michelin dei poveri" : Dunque chi è in stato di povertà o di difficoltà può consultare questa opera in cui trova 'tutte le strutture legate al mondo del volontariato che possono essere un punto di riferimento per chi vive ...

Dai poveri ai Senza fissa dimora : a ognuno il suo Pranzo di Natale : ...in occasione di Santo Stefano presso la Chiesa del Buon Consiglio La tavola della Comunità di Sant'Egidio è larga quanto il mondo e vede coinvolte più di 200.000 persone in tantissimi Paesi del mondo ...

Cecilia Rodriguez Senza filtri : "Monte non è un poverino - vi racconto come si comportava" : Cecilia Rodriguez torna a parlare dell'ex fidanzato Francesco Monte. Lo fa in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, a cui confida le ragioni che l'hanno portata a

A Como vietato aiutare i poveri. E il Comune multa i Senzatetto : Lo spirito del Natale? «vietato aiutare chi dorme sotto i portici». Perchè durante la festa della bontà «non è decoroso». Così a Como chi è povero non solo non può mendicare, ma nemmeno ricevere l’elemosina e viveri per la sopravvivenza. Firmato il sindaco Mario Landriscina: «Questo chiedono i miei cittadini». ...

Violento terremoto a Giava : verifiche sulla preSenza di italiani : Una devastante scossa di terremoto ha colpito l’Indonesia provocando morti e distruzione. Sono diversi gli edifici crollati. La scossa di magnitudo 6,5 è stata registrata nei pressi dell’isola indonesiana di Giava. In base alle rilevazioni del servizio geologico americano, la scossa ha…Continua a leggere →

È Senza una gamba - ma l'Inps chiede verifica di controllo : A Rino, un 86enne invalido, un anno e mezzo fa è stata amputata una gamba. Appare evidente, dunque, che la pensione di invalidità sia più che dovuta. Eppure l'Inps gli ha chiesto di fare una visita di controllo per verificare che non fosse cambiato nulla. Come se qualcosa potesse cambiare o, dicono i nipoti, "la gamba potesse ricrescere".Il fatto è che Rino è dovuto proprio andare alla sede dell'Inps per sottoporsi al ...