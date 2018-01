: Selfie Flash permette di scattare selfie al buio - TuttoAndroid : Selfie Flash permette di scattare selfie al buio - webaholic_eu : Selfie Flash permette di scattare selfie al buio - SuperCholloss : ¡OFERTA FLASH! Xiaomi YI Full HD + palo selfie bluetooth por solo 44,99€ VER CHOLLO ?? - _Franc19 : Cade il telefono a terra. Per controllare che non si sia spaccata la fotocamera mi faccio un selfie a caso e mi ren… - saliggia : @Cristin32035124 Beh se è l'unico treno che passa.. Flash e selfie.. Ma lungi da me voler dare giudizi senza essere… -

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di lunedì 22 gennaio 2018)- brights with any camera app è un'applicazione chedi migliorare la luminosità deianche in condizioni di scarsa illuminazione. L'interfaccia applica un overlay che aumenta la luminosità dello schermo per illuminare l'inquadratura ogni volta che viene attivata la fotocamera frontale al. L'articolodialè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.