Sea of Thieves | ecco gli orari e i dettagli della closed beta

Sea of Thieves : più di 350.000 giocatori hanno partecipato alla fase alpha : Mentre Microsoft sta mandando gli inviti per la beta di Sea of Thieves a coloro che hanno partecipato all'alpha, ecco che in rete spuntano interessanti statistiche che ci permettono di capire come sia andato il primo test per il titolo piratesco di Rare.Come segnala Dualshockers, durante l'alpha di Sea of Thieves sono stati contati 356.192 utenti, il pirata più letale è stato Capta1n Cr0ss con 2032 uccisioni, sono stati bevuti ben 583.578 ...

Sea of ??Thieves : annunciata la data di inizio della closed beta : Attraverso un comunicato stampa Microsoft ha annunciato quando sarà disponibile la fase di closed beta dell'atteso titolo piratesco di Rare, Sea of Thieves, visto in azione già in vari video.Come segnala Dualshockers, la closed beta inizierà il prossimo 24 gennaio alle 4:00 AM PST (1:00 PM CET e 7:00 AM EST) e si concluderà il 29 gennaio alle 00:00 AM PST (8:00 AM GMT, 9:00 AM CET, e 3:00 AM EST). Stando al comunicato, questa fase sarà ...

Ecco uno splendido controller Xbox One dedicato a Sea of Thieves : Sea of Thieves è un progetto molto interessante per diverse ragioni. È il primo titolo davvero ambizioso di Rare dopo anni di magra, è un progetto che parte da un concept molto interessante e allo stesso tempo sarà una delle prime esclusive Microsoft del 2018 (l'uscita è fissata al 20 marzo su Xbox One e PC), dopo un 2017 piuttosto scarno da questo punto di vista.In attesa di scoprire se il gioco saprà convincere critica e pubblico Ecco un ...

Sea of Thieves in 4K nel nuovo video di gameplay : Dopo le ultime novità su Sea of Thieves, relative al sistema di microtransazioni che sarà adottato e alla conferma di una serie a fumetti, Rare torna a mostrare il suo titolo piratesco.Come riporta Dualshockers, in seguito alla conclusione dell'alpha test, il team di sviluppo ha deciso di pubblicare un lungo filmato di gameplay in 4K, dove vengono mostrate le varie caratteristiche di Sea of Thieves. Tutti coloro che hanno partecipato a questa ...

Sea of Thieves : Titan Comics si occuperà della serie a fumetti : Ottime notizie per tutti i fan in attesa di Sea of Thieves, il titolo targato Rare in arrivo per le console di Microsoft e PC, infatti Titan Comics ha annunciato che si occuperà della serie a fumetti dedicata, che si affiancherà a quelle di Bloodborne e Little Nightmares.Come segnala Gamespot, l'editore farà arrivare il primo numero della serie nello stesso giorno del lancio di Sea of Thieves, nel marzo del 2018.Vi ricordiamo che il sandbox ...

Anche Sea of Thieves adotterà il sistema di microtransazioni - ma solo per la personalizzazione estetica del personaggio : Gli sviluppatori dell'atteso Sea of Thieves hanno condiviso in rete nuovi interessanti dettagli sul loro gioco in arrivo il prossimo anno sulle piattaforme Xbox One e PC.Dopo averci mostrato in video il sistema di progressione che ci permetterà di diventare pirati leggendari, ecco che il team rivela di avere in mente idee per DLC e microtransazioni.Come segnala Gamepur, per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi, Rare ha come obiettivo ...

Sea of Thieves : sistema di progressione e molto altro rivelato nel nuovo trailer : Oggi Rare ha lanciato un nuovo trailer per Sea of ​​Thieves, il suo nuovo titolo d'avventura, riporta Dualshockers.Nel trailer possiamo vedere un'aspetto molto importante del gioco, tenuto fin ora nascosto. Stiamo parlando del sistema di progressione, il quale permetterà ai giocatori di diventare dei pirati leggendari.Nel mondo di gioco vi sono diversi PNG di diverse fazioni, e completando le loro missioni guadagneremo reputazione ...

Nuovi dettagli per Sea of Thieves : In data odierna, sono trapelati Nuovi e interessanti dettagli per Sea of Thieves, che vogliamo condividere con voi di seguito, anticipandovi che il lancio del gioco è fissato per il 20 Marzo 2017 su PC e Xbox One. Un mare (o quasi) di dettagli per Sea of Thieves L’elemento centrale per il progresso dei giocatori, saranno le Compagnie Commerciali, i cui rappresentanti sono collocati sulle varie isole Numerose le compagnie ...

Sea of Thieves ha una data d’uscita! La annuncia un trailer : Se siete tra quelli che aspettano con ansia Sea of Thieves, l’ultima creazione di Rare allora rallegratevi: il gioco ha finalmente una data d’uscita. Questo action-adventure multiplayer a tema piratesco uscirà il 20 Marzo 2018 su PC e Xbox One. The post Sea of Thieves ha una data d’uscita! La annuncia un trailer appeared first on Truegamers.it.

Nuovi dettagli per Sea of Thieves : In data odierna, sono trapelati Nuovi e interessanti dettagli per Sea of Thieves, che vogliamo condividere con voi di seguito, anticipandovi che il lancio del gioco è fissato per il 20 Marzo 2017 su PC e Xbox One. Un mare (o quasi) di dettagli per Sea of Thieves L’elemento centrale per il progresso dei giocatori, saranno le Compagnie Commerciali, i cui rappresentanti sono collocati sulle varie isole Numerose le compagnie ...

Sea of Thieves ha una data d’uscita! La annuncia un trailer : Se siete tra quelli che aspettano con ansia Sea of Thieves, l’ultima creazione di Rare allora rallegratevi: il gioco ha finalmente una data d’uscita. Questo action-adventure multiplayer a tema piratesco uscirà il 20 Marzo 2018 su PC e Xbox One. The post Sea of Thieves ha una data d’uscita! La annuncia un trailer appeared first on Truegamers.it.

Il nuovo trailer di Sea of Thieves annuncia la data d'uscita dell'esclusiva Microsoft : Come più volte sottolineato da Phil Spencer stesso, Microsoft si concentrerà con una maggiore decisione sullo sviluppo di titoli first-party. Inattesa di qualche nuovo reveal il colosso di Redmond ha già annunciato da diverso tempo una manciata di esclusive che dovrebbero essere pubblicate nel corso del 2018.Tra queste spicca ovviamente Sea of Thieves, titolo piratesco e votato soprattutto al multiplayer sviluppato da un team storico come Rare. ...

Pubblicato un nuovo video di gameplay per Sea of Thieves : Mentre Rare ha cominciato ad invitare i giocatori a partecipare all'ultima sessione alpha di Sea of Thieves, ecco che in rete spunta un nuovo filmato dedicato all'atteso sandbox piratesco previsto per PC e Xbox One.Il video in questione, riportato da Dualshockers, è un interessante filmato di gioco della serie "Developer gameplay" che ci permette di dare un'occhiata ad una crew di sviluppatori mentre equipaggiano piccole navi ed esplorano ...

Sea of Thieves : Rare invita i giocatori a partecipare alla prossima sessione alpha : Il sandbox piratesco targato Rare, Sea of Thieves, lo abbiamo visto in azione in moltissimi video diari condivisi dagli sviluppatori, l'ultimo di questi si focalizzava sulle varie attività disponibili all'interno del gioco. Oggi, l'atteso Sea of Thieves torno sotto i riflettori poiché il team di sviluppo ha comunicato che, per celebRare l'uscita dalla versione alpha, invita tutti i giocatori a partecipare alla prossima sessione di prova, che ...