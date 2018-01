Scilla & Cariddi | sembra Marzo in riva allo Stretto | dalla pioggia al sole alla

: RT @Epk9392: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - fritatalover : RT @Epk9392: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Epk9392 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - mrfrancescato : @Libero_official Chi beve, chi si dimentica le pastiglie. Siamo tra Scilla e Cariddi - ffsapone : #nofilter #scilla #borghidicalabria @ Scilla, Italy -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 22 gennaio 2018) E’ tornato a splendere ilindi Messina oggi, Lunedì 22 Gennaio, dopo la Domenica umida e piovosa condizionata dal forte vento di maestrale ma anche dalle temperature elevate. Ha piovuto persino a 2.000 metri di quota sui monti intorno, ed è incredibile osservare l’Etna completamente pdi neve sul versante Sud addirittura fino a 2.500 metri di quota in pieno inverno, come se fossimo già a Giugno. In Aspromonte non c’è più neanche traccia di neve, persino a Montalto e nelle altre vette che superano i 1.800 metri di altitudine. Dall’inizio del mese le temperature minime sono sempre superiori ai +10°C, con picchi di +13/+14°C. Eppure appena un anno fa, Gennaio 2017 era stato polare: per tutto il mese le temperature massime facevano fatica a raggiungere i +10°C, lo stesso valore che quest’anno è stato il più basso nelle ...