Sci di fondo | Coppa del Mondo Seefeld 2018 | programma | orari e tv

Il tongano delle Olimpiadi ci riprova : gareggerà nello Sci di fondo : È la versione polinesiana della storia dei bobbisti e delle bobbiste giamaicani con l’aggiunta che questo personaggio ai giochi olimpici c’è già stato e non c’era la neve. Il nome, Pita Taufatofua, non dirà niente ai più, ma l’immagine è rimasta impressa nella memoria di molti. È quello che, a torso nudo, ben oleato e con gonna tradizionale, portava a Rio 2016 la bandiera di Tonga. https://www.instagram.com/p/BeOpbffnLY2/?taken-by=pita_tofua La ...

Sci di fondo - classifica maschile Coppa del Mondo 2018 : allunga nuovamente il norvegese Johannes Klaebo : allunga in vetta Johannes Klaebo: il norvegese scappa via nella classifica maschile di Coppa del Mondo di sci di fondo. Dopo il secondo posto odierno infatti il suo vantaggio sul connazionale Martin Sundby sale a 137 punti. Resta terzo l’elvetico Dario Cologna, ora però con un ritardo di 205 punti. Dieci lunghezze conquistate oggi da Francesco De Fabiani, sei da Maicol Rastelli. classifica maschile (Top 10) 1 Johannes Hoesflot Klaebo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2018 : nella 15 km tc maschile Alexey Poltoranin batte Johannes Klaebo! 21° De Fabiani : Si è appena conclusa a Planica, in Slovenia, la 15 km tc con partenze ad intervalli valida per la Coppa del Mondo maschile di sci di fondo. Trionfo per il kazako Alexey Poltoranin, che dopo un lungo duello a distanza, ha battuto il norvegese Johannes Klaebo. Terzo gradino del podio per lo svedese Calle Halfvarsson. Vanno a punti Francesco De Fabiani e Maicol Rastelli, fuori dai trenta Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Stefan Zelger e ...

Sci di fondo - Krista Parmakoski vince la 10 km a tecnica classica di Planica : male le azzurre : La finlandese, alla prima vittoria in carriera al di fuori degli stage di Coppa del mondo, ha concluso il percorso con il tempo di 27'08 7, grazie al quale ha preceduto di 3 6 la svedese Charlotte ...

Sci di fondo - classifica femminile Coppa del Mondo 2018 : allunga la norvegese Heidi Weng : allunga in classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo femminile la norvegese Heidi Weng, che, con il podio odierno, porta il margine sulla connazionale Ingvild Oestberg a 167 punti. Sfonda il muro dei 400 il vantaggio sulla terza classificata: la statunitense Jessica Diggins è ormai distante 402 lunghezze. classifica femminile (Top 10) 1 Heidi Weng (Norvegia) 1254 2 Ingvild Flugstad Oestberg (Norvegia) 1087 3 Jessica Diggins (USA) ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2018 : nella 10 km tc femminile si impone la finlandese Krista Parmakoski. Fuori dalle 30 le azzurre : Si è disputata a Planica la 10 km femminile a tecnica classica con partenze ad intervalli valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: in Slovenia si è imposta la finlandese Krista Parmakoski, che ha preceduto dopo un lungo testa a testa la svedese Charlotte Kalla. Terza la norvegese Heidi Weng, Fuori dalle trenta tutte le azzurre. Kalla passa in testa agli 1.9 km, seppur di soli sette decimi, sulla norvegese Kathrine Rolsted Harsem; tutte ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 21 gennaio : domenica di fuoco con Sci alpino - biathlon - slittino - Sci di fondo…L’Italia ci prova ovunque! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di ...

Sci di fondo - classifiche Coppa del Mondo 2018 : in testa i norvegesi Johannes Klaebo ed Heidi Weng : Allunga Heidi Weng, si riprende la vetta Johannes Klaebo: dominio norvegese nelle classifiche di Coppa del Mondo di sci di fondo. Tra gli uomini, con la vittoria odierna Klaebo ha scavalcato il connazionale Martin Sundby, ora attardato di 57 punti, mentre tra le donne Weng ha allungato sulla connazionale Ingvild Oestberg, portando il margine a 107 punti. Otto punti oggi per Maicol Rastelli, sette per Lucia Scardoni. Classifica maschile (Top ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2018 : nella sprint tc vincono Nilsson e Klaebo. Scardoni 24a - Rastelli 23° : A Planica, in Slovenia, si è svolta la sprint a tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: tra gli uomini si è imposto il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, mentre Maicol Rastelli è uscito ai quarti di finale, classificandosi 23esimo; tra le donne ha vinto la svedese Stina Nilsson, mentre Lucia Scardoni è uscita sempre ai quarti, terminando 24esima. nella finale maschile, su pista di 1.6 km, affermazione del norvegese ...