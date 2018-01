Sci alpino | gigante femminile Kronplatz 2018 | non c’è Goggia | Brignone difende la

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Tanti nomi certi - diversi atleti in bilico : Mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’evento più importante del quadriennio su cui tutti gli atleti hanno naturalmente puntato gli occhi. L’Italia deve ancora svelare buona parte della delegazione che volerà in Corea del Sud e le convocazioni nello sci alpino arriveranno soltanto nei prossimi giorni, probabilmente si attenderà il weekend di gare del 26-28 gennaio (uomini a Garmisch, donne a ...

Ritorna a punti in Coppa del mondo , a distanza di quasi un anno. E per farlo, Tommaso Sala non poteva chiedere uno scenario più suggestivo e prestigioso: Kitzbuehel . Nel tempio dello sci austriaco, l'atleta brianzolo delle ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : fine settimana da dimenticare per gli azzurri a Kitzbuehel. Buzzi - Marsaglia e Sala le note liete : Il fine settimana di Kitzbuehel è andato in archivio. Ci si avvicina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: manca una sola settimana di gare in Coppa del Mondo prima di volare in Corea per l’appuntamento più importante della stagione. Bisogna ridurre al minimo gli errori, dunque. Un discorso che andrebbe ricordato all’Italia, specie dopo il weekend da dimenticare. Tra velocità e tecnica, gli sciatori azzurri non sono stati in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Sofia Goggia e i soliti “alti e bassi”. Podio meritato e finalmente centrato da Johanna Schnarf : Una vittoria ed un secondo posto. Questo il bilancio complessivo con cui l’Italia chiude il lungo fine settimane di gare sull’Olimpia delle Tofane a Cortina. Il programma si era aperto venerdì con il meraviglioso successo di Sofia Goggia in discesa libera, ma la bergamasca poi non ha saputo confermarsi nelle due gare successive (sempre uscita) ed alla fine a tenere alti i colori dell’Italia ci ha pensato Johanna Schnarf, ...

Sci alpino - calendario Olimpiadi Invernali 2018 : date - orari gare e diretta Tv Video : L’appuntamento sportivo più importante dell’anno e alle porte e l’occasione vedra' addirittura le due Coree riunificate, almeno nella cerimonia di apertura dei XXIII Giochi olimpici Invernali, dal 9 al 25 febbraio 2018 a PyeongChang, in Corea del Sud. Il programma sportivo della rassegna a cinque cerchi prevede competizioni in 15 discipline sportive [Video], di cui la disciplina regina è ovviamente lo #Sci alpino. Dall’11 al 24 febbraio 2018, ...

Sci alpino : infortunio per Laura Pirovano. Si sospetta la rottura del crociato anteriore e del menisco : Notizie poco liete per Laura Pirovano, dopo il superG di Cortina. La sciatrice azzurra, infatti, come riporta la FISI, è stata sottoposta ad una risonanza magnetica presso l’ospedale Codivilla di Cortina ed i controlli hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro con sospetta rottura del crociato anteriore e del menisco. Davvero sfortunata la 19enne nativa di Trento, infortunatasi allo stesso ginocchio ...

Sci alpino - le convocate dell’Italia per il gigante di Kronplatz. Sofia Goggia a riposo - c’è Federica Brignone : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino prosegue il suo viaggio nel Bel Paese. Dopo il lungo weekend di Cortina d’Ampezzo dedicato alla velocità, il Circo Bianco si sposta a Kronplatz per una singola gara, il gigante, in programma martedì 23 gennaio. Tornano dunque le specialiste delle porte larghe. Non ci sarà Sofia Goggia che, dopo la tre giorni dedicata alle specialità veloci a Cortina, ha deciso di rinunciare alla prova citata. Tornerà a ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo Kitzbuehel. Kristoffersen prova ad avvicinarsi a Hirscher : Henrik Kristoffersen ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria stagionale. dopo essere stato beffato più volte, il norvegese è riuscito a vincere lo slalom di Kitzbuehel, chiudendo davanti al suo rivale Marcel Hirscher. Lo scandinavo rinforza così il suo secondo posto in Classifica generale, proprio alle spalle dell’austriaco, provando a rilanciare la sua rimonta. Il cannibale può però comunque contare su oltre 100 punti di ...

Sci alpino - le dichiarazioni dopo il superG Cortina 2018 – Schnarf : “Ho seguito il mio istinto”. Goggia : “Ho male - forse salto Kronplatz” : Cortina D’AMPEZZO – Il superG di oggi a Cortina ha visto il ritorno alla vittoria della svizzera Lara Gut proprio sull’Olympia delle Tofane, pista nella quale un anno fa in discesa aveva trovato la sua ultima vittoria prima dell’infortunio nei Mondiali di St. Moritz. La gara di oggi, pesantemente condizionata dalle condizioni meteo, ha visto l’uscita di scena prematura di Sofia Goggia. Fra le azzurre, grandioso ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Cortina. Weirather supera Sofia Goggia al secondo posto dietro Shiffrin : Lara Gut è tornata alla vittoria in Coppa del Mondo trionfando nel superG di Cortina. La svizzera ha preceduto al traguardo Johanna Schnarf, che ha trovato un podio preziosissimo, davanti all’austriaca Nicole Schmidhofer. Una gara che non sposta gli equilibri in testa alla Classifica generale, con Mikaela Shiffrin saldamente al comando, ma con Tina Weirather che ha rubato il secondo posto a Sofia Goggia, anche oggi uscita di pista. In ...

Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz 2018 : quando si gareggia? Data - programma - orari e tv : In streaming, invece, ci sarà la possibilità di assistere alla gara su Rai Play ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del Gigante di Kronplatz. Il programma Martedì 23 ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 : il primo sigillo stagionale di Henrik Kristoffersen! Marcel Hirscher battuto. Manfred Moelgg nono : La tanto agognata vittoria è finalmente arrivata. Dopo dieci podi, l’undicesimo è stato quello buono. Henrik Kristoffersen ha trionfato nello Slalom di Kitzbuehel, proprio in casa dell’eterno rivale Marcel Hirscher, che sembrava imbattibile fino ad oggi. Il norvegese è riuscito finalmente a battere il cannibale, dopo una serie interminabile di beffe e successi sfumati per pochi centesimi che avevano generato rabbia e frustrazione ...

Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz 2018 : quando si gareggia? Data - programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino prosegue il suo viaggio in Italia. Dopo il lungo weekend di Cortina d’Ampezzo dedicato alla velocità, il Circo Bianco si sposta a Kronplatz per una singola gara, il Gigante. Tornano le specialiste delle porte larghe, dunque, per un’altra gara emozionante. Mikaela Shiffrin, dopo un fine settimana comunque positivo, torna ad una gara a lei più congeniale, che quest’anno ha vinto due ...