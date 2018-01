Sci alpinismo | Coppa del Mondo 2018 | doppio podio azzurro in Svizzera | successi francesi

: #Sci alpinismo - La seconda tappa della Coppa del Mondo ha regalato nuove soddisfazioni all'Italia - OA_Sport : #Sci alpinismo - La seconda tappa della Coppa del Mondo ha regalato nuove soddisfazioni all'Italia - redusalbert : RT @Valtellinanews: #Buongiorno dall'Alpe di Lendine, in #Valchiavenna, meta ideale in #inverno per un'escursione con le #ciaspole e/o di #… - Claudio_Restano : RT @aostasera: Nadir Maguet quarto in Coppa del Mondo di sci alpinismo - chantal07063294 : RT @aostasera: Nadir Maguet quarto in Coppa del Mondo di sci alpinismo - ArtazNadia : RT @aostasera: Nadir Maguet quarto in Coppa del Mondo di sci alpinismo -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Dopo l’apertura in Cina, ladeldi sciha fatto tappa in, presso la località di Villars-sur-Ollon. Per l’Italia sono arrivati i podi di Robert Antonioli e Michele Boscacci, rispettivamente secondo e terzo dell’individuale maschile alle spalle del francese Xavier Gachet. Il ventottenne di Albertville ha preceduto i due atleti valtellinesi di tredici e diciannove secondi rispettivamente, mentre il valdostano Nadir Maguet ha concluso ai piedi del, staccato di 24″. Trionfo francese anche al femminile, dove la fuoriclasse Laëtita Roux, plurivincitrice delladel, ha preceduto di 1’43” la connazionale Axelle Mollaret, e di oltre sei minuti la padrona di casa elvetica Victoria Kreuzer. Miglior azzurra, Alba De Silvestro ha chiuso quarta, risultando la migliore della categoria Espoir, proprio come Davide ...