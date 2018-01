Sappiamo chi saranno i candidati del M5S in Parlamento un pezzo | almeno

Caso molestie - ora i vip si schierano. La Mussolini : "Noi donne Sappiamo difenderci" : Lo scandalo delle molestie che ha travolto nei mesi scorsi Harvey Weinstein continua a far discutere. Dopo la denuncia di decine di attrici e modelle e dopo la netta presa di posizione di Asia Argento ...

Esiste o no un'inchiesta della procura sulla vendita del Milan? Cosa Sappiamo finora : La procura di Milano ha smentito di aver avviato un'inchiesta penale in relazione alla vendita del Milan all'imprenditore cinese Yonghong Li. 'Non c'è nessun fascicolo di indagine per sospetto ...

Esiste o no un'inchiesta della procura sulla vendita del Milan? Cosa Sappiamo finora : La procura di Milano ha smentito di aver avviato un'inchiesta penale in relazione alla vendita del Milan all'imprenditore cinese Yonghong Li. "Non c'è nessun fascicolo di indagine per sospetto riciclaggio", ha affermato il pm Francesco Greco che ha parlato ai giornalisti nel suo ufficio in procura. "Nemmeno un fascicolo conoscitivo, a modello 25, nè con ipotesi di reato senza indagati. La notizia ...

De Benedetti-Renzi - Fusani vs Bechis : “Non Sappiamo cosa si sono detti”. “Certo che si sa - lo ha riferito il presidente Consob” : Polemica vivace a Omnibus (La7) tra la giornalista di Tiscali News, Claudia Fusani, e il vicedirettore di Libero, Franco Bechis, sul caso Renzi-De Benedetti. Fusani esordisce, assolvendo l’ex presidente del Consiglio e ricordando che la telefonata è tra l’imprenditore Carlo De Benedetti e il broker Gianluca Bolengo, suo referente nella società Intermonte Sim spa che si occupa dei suoi investimenti in Borsa. “De Benedetti riferisce una cosa” – ...

Tutto quello che Sappiamo su Rainbow Six Siege Chimera : data di uscita - Operatori e Outbreak : Rainbow Six Siege sta andando alla grande: Il 2017 ha visto lo sparaTutto tattico raggiungere i 25 milioni di giocatori e arrivare alla cifra di 100.000 giocatori contemporanei su Steam, il che è incredibile considerando che ha iniziato l'anno con circa un quinto di questo numero. Il gioco sta entrando nel suo terzo anno e Ubisoft festeggia offrendo la stagione sicuramente più interessante e rivoluzionaria, chiamata Rainbow Six Siege Chimera. ...

Igor - le indagini proseguono : "Sappiamo chi lo ha aiutato a fuggire" : "Intercettazioni, anche ambientali e pedinamenti ci hanno permesso di capire attraverso quali canali è riuscito a scappare dall'Italia". Lo ha detto il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bologna, Valerio...

Donnarumma - ci risiamo : in lacrime per i fischi di San Siro. E Mirabelli attacca Raiola : 'Sappiamo da dove viene il male' : Nel dopopartita a difendere il giovane portiere rossonero ci ha pensato l'allenatore Gennaro Gattuso: "Non è un mostro, proteggiamolo, è il portiere più forte del mondo". Mirabelli: "Raiola è uno ...

Donnarumma in lacrime per i fischi di San Siro. Mirabelli : "Sappiamo da dove viene il male" : Anche una serata sostanzialmente tranquilla come quella del 3-0 al Verona in Coppa Italia, per il Milan si trasforma in un caso, dopo la dura contestazione dello scarno pubblico di San Siro, la Curva Sud in particolare, contro Gianluigi Donnarumma. Una ostilità che quanto meno complica la permanenza al Milan del portiere, tornato nel mirino dei tifosi per aver messo in discussione il rinnovo firmato a luglio per presunte pressioni ...

Juve-Inter - Spalletti : "Non sarà un esame - Sappiamo già chi siamo". : Probabilmente nessuno in casa Inter, neanche il più ottimista tra i tifosi nerazzurri, si sarebbe immaginato di presentarsi da capolista alla sfida contro la Juventus del 9 di dicembre. La partenza dei nerazzurri ha stupito un po' tutti perché sono decisamente riusciti a bruciare le tappe sotto le cure di Spalletti, che ha anche rigenerato giocatori ampiamente bocciati da tifosi e critica. I nerazzurri sono primi, hanno la migliore difesa del ...

Juve-Inter - Spalletti : "Non sarà un esame - Sappiamo già chi siamo". : Probabilmente nessuno in casa Inter, neanche il più ottimista tra i tifosi nerazzurri, si sarebbe immaginato di presentarsi da capolista alla sfida contro la Juventus del 9 di dicembre. La partenza dei nerazzurri ha stupito un po' tutti perché sono decisamente riusciti a bruciare le tappe sotto le cure di Spalletti, che ha anche rigenerato giocatori ampiamente bocciati da tifosi e critica. I nerazzurri sono primi, hanno la migliore difesa ...

Trapela DLC di Assassin’s Creed Origins? In rete Achievement inediti - cosa Sappiamo : Assassin's Creed Origins è ormai disponibile da un po', qui potete leggere la nostra recensione. Moltissimi titoli all'uscita già hanno informazioni sui DLC in programma, mentre per il titolo Ubisoft si sa poco o niente riguardo le espansioni e i contenuti aggiuntivi, probabilmente fino ad oggi. Il fatto che non abbiamo sentito nulla riguardo i DLC probabili di Assassin's Creed Origins non significa che dietro le quinte Ubisoft non stia ...

Schiaffi a bambini di 3 e 5 anni - arrestate 3 maestre a Vercelli. Cosa Sappiamo : Tre maestre di una scuola d'infanzia di Vercelli sono finite agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti nei confronti di bambini da 3 a 5 anni. Durante l'attività investigativa condotta ...

Schiaffi a bambini di 3 e 5 anni - arrestate 3 maestre a Vercelli. Cosa Sappiamo : Tre maestre di una scuola d'infanzia di Vercelli sono finite agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti nei confronti di bambini da 3 a 5 anni. Durante l'attività investigativa condotta dalla polizia di Vercelli stati riscontrati 52 episodi: oltre alle percosse - Schiaffi, tirate di orecchie, strattoni, spinte violente, trascinamenti per terra - si sono registrati parecchi maltrattamenti psicologici. Le tre ...

I dieci comandamenti - Domenico Iannacone a Blogo : "Abbiamo fatto capire all'estero che Sappiamo fare tv. Mi tengo alla larga dalle inchieste recenti" (VIDEO) : A partire da domenica 19 novembre 2017, avrà inizio la sesta edizione de I dieci comandamenti, il programma di "inchieste morali" a cura di Domenico Iannacone, che andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:30.In occasione della conferenza stampa di presentazione, noi di TvBlog abbiamo intervistato il giornalista molisano a cui abbiamo subito chiesto i temi che verranno trattati con questa nuova serie di documentari:prosegui la letturaI ...