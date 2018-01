Sanremo 2018 | prove di look

Sanremo 2018 - lite in corso tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino? Le indiscrezioni del settimanale Spy : Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino già ai ferri corti? Secondo quanto riportato dal settimanale Spy sembrerebbe proprio di sì. “L’attore – si legge sul rotocalco – non si sarebbe molto adeguato al linguaggio televisivo, alle idee e alla comicità leggera della bella conduttrice. Preferisce testi impegnativi e l’umorismo in stile Paola Cortellesi o Virginia Raffaele“. Ci sarebbe poi, sempre stando a Spy, ...

Sanremo 2018 : Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto al PrimaFestival : Melissa Greta Marchetto C’è un prima e un dopo, anche al Festival di Sanremo. Tra conferme e indiscrezioni, prendono forma gli appuntamenti che precederanno e seguiranno la kermesse canora in programma dal 6 al 10 febbraio prossimo. Sono stati annunciati i conduttori del PrimaFestival 2018: si tratta di dell’attore Sergio Assisi e di Melissa Greta Marchetto. Manca invece l’ufficialità sui presentatori del Dopofestival. Il ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ultime settimane per Michelle Hunziker prima di Sanremo 2018 : Dopo la pausa domenica questa sera, lunedì 22 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA con Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In studio anche le veline.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 12:46:00 GMT)

Eterno è il nuovo album di Giovanni Caccamo per Sanremo 2018 : “Ecco la mia anima in musica e parole” : Il nuovo album di Giovanni Caccamo è Eterno. L'artista di Sugar Music ha annunciato la sua nuova espressione discografica da rilasciare durante il prossimo Festival di Sanremo 2018, il 9 febbraio, compreso il brano che porterà sul palco del Teatro Ariston per la prima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni. Contestualmente al rilascio dell'album, Giovanni Caccamo ha rivelato anche la cover del disco, nel quale compare un primo ...

I cantanti del Festival di Sanremo 2018 tra prove e primi avvistamenti - da Riccardo Fogli e Roby Facchinetti a Ermal Meta e Fabrizio Moro (foto) : Al teatro Ariston è tempo di prove per i cantanti del Festival di Sanremo 2018, a due settimane di distanza dall'inizio della kermesse. Big e Nuove Proposte della nuova edizione del Festival di Sanremo sono atterrati nella cittadina ligure per le consuete prove in vista della kermesse. Avvistati nei pressi dell'Ariston alcuni dei cantanti in gara alla sessantottesima edizione del Festival, dalla coppia fraterna Riccardo Fogli e Roby ...

Al Centro è la raccolta di Claudio Baglioni dopo Sanremo 2018 - 50 canzoni per 50 anni di carriera (tracklist) : Si intitola Al Centro ed è la raccolta di Claudio Baglioni attesa per il prossimo 23 febbraio. In occasione dei suoi 50 anni di carriera, l'artista pubblica una raccolta speciale con 50 canzoni che celebrano i suoi successi. Direttore artistico del Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni condurrà la kermesse canora per 5 serate accompagnato sul palco da Pierfrancesco Favino e da Michelle Hunziker. Cancellando le eliminazioni, quest'anno il ...

Primati è l’album de Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza - il brano del Festival di Sanremo 2018 : Si intitola Primati il nuovo album de Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza, il singolo che il gruppo proporrà al Festival di Sanremo 2018, nella categoria dei Campioni. Primati è disponibile in pre-order da oggi su Amazon, lunedì 22 gennaio, e verrà rilasciato il 9 febbraio in versione fisica e digitale. Quasi un anno dopo l’uscita dell'ultimo album Amore, lavoro e altri miti da sfatare, Lo Stato Sociale torna a pubblicare nuova musica in ...

Sanremo 2018/ Lo Stato Sociale : "Trattandosi di canzonette possiamo metterci il naso" : Festival di Sanremo 2018, anticipazioni e news: Michelle Hunziker "gasatissima" per l'inizio della kermesse. La conduttrice smentisce la 'guerra fredda" con Pierfrancesco Favino.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:42:00 GMT)

Domenica In/ Anticipazioni : “Aspettando Sanremo” - ospiti Big e due Nuove Proposte (oggi - 21 gennaio 2018) : Domenica In, ospiti e Anticipazioni puntata 21 gennaio: in attesa di Sanremo si riapre la lunga parentesi del Festival 2018 con altri due nomi delle Nuove Proposte e tanti Big.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:40:00 GMT)

Sanremo 2018 : PrimaFestival su Rai 1 con news quotidiane dal 26 gennaio : Sanremo 2018 PrimaFestival. Rai 1 proporrà dal 26 gennaio 2018 un appuntamento quotidiano alle ore 20:35 con il PrimaFestival per seguire tutte le news sul Festival di Sanremo. Una striscia quotidiana di 5 minuti in onda subito dopo il telegiornale per aggiornare il pubblico su tutte le novità, i gossip e le polemica sulla kermesse sanremese. L’appuntamente quotidiano si concluderà il 10 febbraio 2018. SCOPRI TUTTO SU ...

LEONARDO MONTEIRO/ Lo show con "Bianca” - il brano di debutto a Sanremo 2018 Nuove Proposte (Domenica In) : Fresco debuttante al prossimo Festival di Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte con il brano Bianca, LEONARDO MONTEIRO, di origine brasiliana, è tra gli ospiti di questa sera(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:25:00 GMT)

Leonardo Monteiro/ Con il brano "Bianca" il debutto a Sanremo 2018 Nuove Proposte (Che tempo che fa) : Fresco debuttante al prossimo Festival di Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte con il brano Bianca, Leonardo Monteiro, di origine brasiliana, è tra gli ospiti di questa sera(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:05:00 GMT)

MIRKOEILCANE - MIRKO MANCINI/ Presenta brano di Sanremo 2018 Nuove Proposte “Stiamo tutti bene” (Domenica In) : Vero nome MIRKO MANCINI, si Presenta al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il nome d'arte di MIRKOEILCANE, è tra gli ospiti di Domenica In(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Sanremo 2018/ Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino - è scontro? Parla la conduttrice : Festival di Sanremo 2018, anticipazioni e news: Michelle Hunziker "gasatissima" per l'inizio della kermesse. La conduttrice smentisce la 'guerra fredda" con Pierfrancesco Favino.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:21:00 GMT)