Samsung Galaxy S9 | nuove immagini ' rubate' | novità ed anticipazioni

"Samsung J t'aime" è la nuova iniziativa di S.Valentino che regala Galaxy J3 (2017) : Samsung J t'aime è la nuova iniziativa del produttore sud-coreano che regala un Samsung Galaxy J3 (2017) agli acquirenti di un Samsung Galaxy S8, S8 Plus, Note 8, A8 2018 o A5 (2017): la promozione sarà valida dal 25 gennaio al 14 febbraio 2018, giusto in tempo per S.Valentino.

Smartphone Android in offerta 22 gennaio : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta 22 gennaio sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Samsung Galaxy S8 Plus e - last, but not least - Galaxy A5 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli?

Trasformiamo il Samsung Galaxy S7 in S8 : tre pacchetti pronti all’uso e al download : Con l'avvicinarsi della presentazione del nuovo Samsung Galaxy S9 sempre più possessori di un Samsung Galaxy S7 cominciano a guardare il proprio smartphone con occhi diversi. Non è un caso che anche all'interno delle community tematiche si registri la crescente volontà di attualizzare il device, magari rendendolo più simile al suo successore. Ci sono delle strade alternative per avvicinare la sua esperienza di utilizzo a quella del Galaxy S8? ...

Perché le foto del Samsung Galaxy S9 saranno nettamente migliori di quelle del Galaxy S8 : A poche settimane dall'uscita del Samsung Galaxy S9 , normale che i rumor sul prossimo top di gamma (nelle due varianti standard e Plus siano copiose). quelle di oggi riguardano in modo particolare la fotocamera, cosa che ci permette di effettuare un parallelo interessante con gli attuali Galaxy S8. Raccogliendo molte delle informazioni che ci segnala il sito SamMobile, ecco cosa possiamo già scoprire in merito ai prossimi top di gamma. Il ...

Samsung Galaxy S9 - arriva la modalità turbo per dispositivo - di cosa si tratta? : Parte ufficialmente la sfida ad Apple ed al suo iPhone X: eh si, perché manca oramai poco più di un mese alla presentazione di uno dei più attesi smartphone del 2018, parliamo ovviamente del Samsung Galaxy S9. Il nuovo dispositivo dell'azienda asiatica sarà probabilmente presentato durante il Mobile World Congress di Barcellona, in un evento dedicato proprio a Samsung il 26 febbraio, giorno di apertura del MWC che si terrà fino al 01 febbraio ...

Importanti novità in arrivo per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 : Samsung illustra il funzionamento del nuovo sensore ISOCELL che dovrebbe equipaggiare i prossimi top di gamma. Grazie alla tecnologia 3 stack FRS (fast-read-out sensor) sarà in grado di registrare video FullHD a 480 frame al secondo. Sarà inoltre presente un nuovo sistema di messa a fuoco ultra rapido.

Samsung Galaxy X : le prime indiscrezioni in arrivo dal CES di Las Vegas : Samsung Galaxy X, in attesa di saperne di più arriva il Samsung Galaxy 9 Nell'attesa di avere nuove informazioni e magari anche qualche dettaglio in più sul Samsung Galaxy X, nel mondo Androind è ...

Debutta la ‘Modalità Turbo’ sul Samsung Galaxy S9 : di cosa si tratterà? : Di indiscrezioni non mancano sul conto del Samsung Galaxy S9, questa volta sfornate dall'informatissimo @Ricciolo1 a mezzo Twitter, che ci ha rilevato della possibilità concreta il dispositivo preveda un'innovativa 'Turbo Mode SCI', di cui però il leaker non ha potuto o voluto svelare altro. Non abbiamo dettagli sul funzionamento della modalità, non sappiamo a cosa effettivamente possa servire. TURBO "EU" MODE #Samsung #GalaxyS9 #GalaxyS9Plus ...

Samsung Galaxy S9 - pronto il nuovo slogan pubblicitario : La qualità è nei dettagli. E' proprio il caso di dirlo per quanto riguarda uno dei nuovi smartphone in uscita a marzo 2018: parliamo del nuovo Samsung Galaxy S9, uno dei dispositivi più attesi dagli amanti Android. Le indiscrezioni recenti parlano di un dispositivo notevolmente innovativo, soprattutto per quanto riguarda il software: saranno infatti Snapdragon 845 ed Exynos 9810 i processori che supporteranno il nuovo dispositivo di Samsung ...

Modifiche alla fotocamera di Samsung Galaxy S8 e S7 : fix per portrait mode : Qualche giorno fa vi avevamo parlato della disponibilità per Samsung Galaxy S8 e S7 (il discorso è esteso anche al Note 8) di un APK modificato che permetteva di testare la Google Camera dei Pixel, per poter sfruttare l'ormai famosa 'modalità ritratto' (da qualche tempo a questa parte abilitata sui modelli con processore Exynos, quelli internazionali, e più di recente con supporto alla fotocamera anteriore). In molti ci avete scritto, ...

Il Samsung Galaxy S9 potrebbe essere lanciato con lo slogan "Film Your Story As You Intended" : In attesa della presentazione ufficiale dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, prevista per il Mobile World Congress 2018 di Barcellona, i due smartphone continuano ad essere al centro di indiscrezioni e anticipazioni. Scopriamo insieme una delle ultime della serie

Samsung Galaxy S9 Plus mostrato in alcune foto (poco) reali : Dal web trapelano alcune "foto reali" di quello che dovrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy S9 Plus. Sebbene sul retro il design risulti in linea con quanto trapelato finora, alcuni dettagli danno l'impressione che queste immagini non rispecchino più di tanto il design del prossimo flagship di casa Samsung.

Samsung Galaxy S9 - la data di lancio sul mercato ed il possibile prezzo : Arrivano indiscrezioni importanti riguardanti l'atteso Samsung Galaxy S9: più ci si avvicina alla data di presentazione e più l'attendibilità delle voci incrementa notevolmente. E' notizia recente della data di presentazione del nuovo dispositivo di Samsung: è stato infatti uno dei dirigenti dell'azienda asiatica ad ufficializzarla durante il CES di Las Vegas, dichiarando che il Mobile World Congress sarà il palcoscenico per il loro nuovo ...

Tre aggiornamenti su Samsung Galaxy S8 e S7 da non perdere : cosa cambia in galleria immagini - video e calcolatrice : Forse molti possessori di Samsung Galaxy S8 e S7 (e rispettivi modelli Plus e Edge) sono abituati ad attendere con ansia solo gli aggiornamenti del sistema operativo, aspettandosi da questi nuove funzioni e miglioramenti dell'esperienza d'uso dei device. Eppure anche gli update delle applicazioni del produttore presenti sul Galaxy App Store possono essere rilevanti. Quelli che abbiamo deciso di portare all'attenzione dei nostri lettori oggi sono ...