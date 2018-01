Salute | mal di schiena e il mal di testa | 8 impiegati su 10 soffrono di “dolori d’ufficio”

Salute : la solitudine “nuoce alla Salute” - fa male quanto 15 sigarette al giorno : Paola Vinciguerra, psicoterapeuta, presidente Eurodap Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico e direttore scientifico di Bioequilibrium, commenta la scelta del premier britannico Theresa May di dare a Tracey Crouch l’incarico di ministro della solitudine: “La solitudine è nociva per la Salute, paragonabile al fumare 15 sigarette al giorno o a cattive abitudini alimentari“. “Soprattutto in periodi sensibili ...

Salute : mangiare alla stessa ora aiuta a controllare la malattia di Huntington : mangiare alla stessa ora ogni giorno puo’ aiutare a combattere la malattia di Huntington. Lo rivela uno studio della University of California di Los Angeles, pubblicato sulla rivista eNeuro. Come spiegano i ricercatori, i pasti regolati migliorano l’espressione genica nella regione del cervello associata al controllo del corpo. Si tratta di un’area che spesso degenera nella malattia di Huntington, una forma grave di demenza. Le ...

Anche Roma vieta i botti : "Tuteliamo la Salute dei cittadini e degli animali" : A Roma sarà possibile festeggiare per 24 ore il nuovo anno divertendosi senza botti grazie a oltre 100 performance che coinvolgeranno 1.000 artisti provenienti da tutto il mondo", afferma la Sindaca ...

Renzo Arbore sta male/ Concerto annullato a Perugia per motivi di Salute : il dispiacere dello showman : Concerto Renzo Arbore: annullato il Capodanno a Perugia per motivi di salute; l'enorme dispiacere degli estimatori ed i problemi dell'artista pugliese, i dettagli.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 15:28:00 GMT)

SOLANGE KNOWLES/ La sorella di Beyoncè ferma il tour per problemi di Salute : "Sono malata al sistema nervoso" : SOLANGE KNOWLES annuncia la cancellazione del suo ultimo tour a causa della disautonomia, una malattia del sistema nervoso della quale ha scoperto di essere affetta.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 15:09:00 GMT)

Salute - Istat : il 66% degli italiani muore per malattie del sistema circolatorio e tumori : L’Annuario statistico italiano dell’Istat edizione 2017 ha rilevato che le malattie del sistema circolatorio e i tumori si confermano le due principali cause di morte in Italia: il 66% dei decessi è attribuibile a queste patologie. Le malattie del sistema circolatorio occupano il primo posto nella graduatoria delle cause di mortalità per le donne, con un quoziente di 396,6 per 100 mila abitanti, mentre sono al secondo posto nella ...

Salute : l’abuso di videogiochi presto catalogato tra le malattie mentali : Secondo il ‘New Scientist’, l’Organizzazione mondiale della sanità starebbe considerando di includere l’abuso di videogiochi tra le patologie psichiatriche, in presenza di alcuni parametri specifici: potrebbe infatti inserire la ‘videogiocomania‘ nell’International Classification of Diseases, manuale diagnostico di riferimento aggiornato nel 1990, ma la cui nuova edizione è attesa per il 2018. La ...

Facebook : l’uso passivo “fa male alla Salute mentale” degli utenti : Facebook “ha finalmente ammesso” che l’uso dei social media “può danneggiare la salute mentale” degli utenti: lo annuncia il Times, secondo cui lo stesso social non consiglia di trascorrere meno tempo sulla piattaforma, ma di utilizzarla in modo meno passivo: mandando “più aggiornamenti e più commenti“. Il giornale cita un ricerca dell’università del Michigan secondo cui un campione di studenti ...

Salute : i probiotici e le chewing gum allo xilitolo sono utili per alleviare il mal di gola? : L’uso di probiotici e chewing gum allo xilitolo per alleviare i sintomi del mal di gola, come alternativa agli antibiotici, sembra non avere alcun effetto, secondo un nuovo studio di controlli random (RCT) pubblicata nel Canadian Medical Association Journal. “I semplici farmaci da banco potrebbero potenzialmente limitare gli effetti delle infezioni virali e batteriche e aiutare i pazienti a gestire i sintomi. Questo potrebbe facilitare un più ...

Psicologi inglesi contro le musiche assordanti nei negozi : "Fanno male alla Salute mentale" : Questo aspetto è emerso da una recente indagine condotta da Soundtrack Your Brand, la startup che aiuta le aziende di tutto il mondo a identificare la colonna sonora ideale per i propri store. ...

Salute - 420.000 persone muoiono ogni anno a causa di malattie di origine alimentare : ecco una soluzione per salvare tante vite in molti Paesi : Le pratiche di sicurezza alimentare, come lavarsi le mani con il sapone, la refrigerazione e l’evitare di tagliare carne cruda e verdure sulla stessa superficie senza disinfettare, non sono praticate in alcuni posti del mondo e i ricercatori del College of Agricultural Sciences della Penn State University vogliono cambiare questa tendenza. La World Health Organization stima che ogni anno 600 milioni di persone, quasi una su 10 nel mondo, si ...

Le ricette europee fanno male alla Salute : Ci voleva una direttiva europea per introdurre anche in Italia un principio che non è affatto scontato: per lavorare bene, tra un turno e l'altro bisogna riposare un certo numero di ore continuate. Undici, per essere precisi. E nell'arco dei 7 giorni lavorativi è obbligatorio un giorno di riposo di 24 ore ininterrotte. C'è voluto tempo perché l'Italia si adeguasse: la prima norma è stata varata da Bruxelles nel 1993. Da noi ...

Maltempo : sospesa nel pomeriggio l’attività di Casa Salute Colorno : L’esondazione del Torrente Parma di questa mattina ha determinato la sospensione in via precauzionale, nel corso del pomeriggio, dell’attivita’ della Casa della Salute di Colorno, nel Parmense. E’ quanto si legge in una nota dell’Ausl di Parma secondo cui e’ previsto che struttura riprenda regolarmente, domani, tutti i servizi. A prendere la decisione “d’intesa con l’Amministrazione comunale ...

Malattie epatiche : una nota bevanda ha un effetto protettivo sulla Salute del fegato : Il nuovo report scientifico elaborato da ISIC (Institute for Scientific Information on Coffee) al termine della tavola rotonda ‘Looking after the liver: coffee, caffeine and lifestyle factors’ (“Prendersi cura del proprio fegato: caffè, caffeina e stile di vita”) evidenzia il ruolo potenziale del consumo di caffè nel ridurre il rischio di Malattie epatiche, come tumore al fegato e cirrosi. Il Professor Graeme Alexander, docente ...