SAG Awards 2018 | i beauty look più belli

SAG Awards 2018 - tutti i vincitori : Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Big Little Lies e This Is Us trionfano alla 24esima edizione dei SAG Awards, i premi assegnati agli attori e alle controfigure di cinema e tv dal sindacato Screen Actors Guild. La cerimonia è stata condotta da Kristen Bell e, come per i Golden Globe, ha visto al centro il tema della parità tra uomini e donne nel mondo dello spettacolo, contro le molestie e gli abusi. Ecco perché tutti ...

Tre Manifesti vince ai SAG Awards : LOS ANGELES, 22 GEN - A due giorni dalle nomination agli Oscar il sindacato degli attori, una delle più potenti organizzazioni di categoria a Hollywood, ha decretato i suoi vincitori, facendo ...

Kristen Bell ai SAG Awards 2018 e il suo monologo da ‘first lady’ che prende in giro Melania Trump (video) : Kristen Bell ai SAG Awards 2018 è riuscita a fare la storia: non solo è stata la prima persona a presentare l'evento nei suoi ventiquattro anni di vita, ma ha anche pronunciato un discorso divertente e allo stesso tempo serio, con quella punta di humour utile a renderlo impegnato ma non stucchevole — e con una frecciatina non troppo velata alla First Lady Melania Trump. La serata si è aperta con le testimonianze di tre attrici, Alison Janney, ...

SAG Awards : tutti i look sul red carpet : Se maggio è il mese delle rose e settembre quello dell’uva, gennaio è certamente il mese dei premi cinematografici e televisivi. Dopo i Golden Globe – considerati l’anticamera degli Oscar e quest’anno caratterizzati da un red carpet total black – e i Critics’ Choice Awards, con un red carpet allegramente all’insegna – forse per reazione – del bianco e del colore, ecco che è ora la volta dei ...

SAG Awards 2018 : il cast di Tre manifesti a Ebbing - Missouri sempre più verso l’Oscar : Continuano le manovre di avvicinamento agli Oscar 2018. Si è tenuta infatti ieri sera a Beverly Hills la cerimonia dei SAG Awards 2018, ovvero i premi assegnati ai colleghi del cinema e della tv dal sindacato degli attori (tra i votanti anche per l’Academy). Sul primo fronte a trionfare è stato, ancora una volta, Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh con tre premi premi. Rimane purtroppo a bocca asciutta La forma ...

Finn Wolfhard di Stranger Things salta i SAG Awards : la motivazione spiegata in un tweet : C'è un motivo se non abbiamo visto Finn Wolfhard di Stranger Things sfilare sul red carpet dei SAG Awards 2018, tenutisi a Los Angeles il 21 gennaio: come molte altre celebrities, l'interprete di Mike Wheeler è stato abbastanza sfortunato da prendersi una brutta influenza proprio in concomitanza con l'evento. È stato lui stesso a spiegare su Twitter la ragione della sua assenza: "Ho avuto l'influenza e non sono riuscito ad arrivare in tempo ...

Gelo su James Franco ai SAG Awards 2018 dopo le accuse di molestie (video) : Alison Brie lo difende : James Franco ai SAG Awards 2018 si è presentato nonostante le accuse di molestie sessuali a suo carico. La star della serie HBO The Deuce era candidato come Miglior attore protagonista per il film The disaster artist, perdendo contro Gary Oldman, ormai imbattibile con il suo Winston Churchill de L'ora più buia. L'atmosfera è diventata abbastanza imbarazzante quando è stato nominato, e in sala sono calati dei freddi applausi per l'attore. ...

Le foto e i vincitori dei SAG Awards 2018 : Sono una sorta di anteprima degli Oscar e "Tre manifesti a Ebbing, Missour" ha vinto più di tutti The post Le foto e i vincitori dei SAG Awards 2018 appeared first on Il Post.

Nicole Kidman ai SAG Awards 2018 ringrazia Streep e Sarandon (video) : “A 40 anni eravamo finite - ora non più” : Nicole Kidman ai SAG Awards 2018 ha aggiunto un altro trofeo alla sua collezione: solo due settimane dopo aver portato a casa un Golden Globe per il suo ruolo in Big Little Lies, l'attrice australiana ha ottenuto un nuovo premio per l'interpretazione della serie HBO. SAG Awards 2018: LA LISTA DEI VINCITORI PER LE SERIE TV Per lei si è trattato di un debutto assoluto, visto che nonostante sia stata nominata 10 volte in passato, solo quest'anno ...

Millie Bobby Brown ai SAG Awards 2018 in Converse (foto) : dopo il look da diva la star di Stranger Things torna bambina : look decisamente più da bambina per Millie Bobby Brown ai SAG Awards 2018, che torna sul red carpet dopo il contestato vestito da "adulta" indossato in occasione della cerimonia dei Golden Globes. La piccola star di Stranger Things si è mostrata più a suo agio e sorridente rispetto la passata cerimonia, sfoggiando un vestito rosa chiaro molto semplice e un paio di Converse. L'attrice tredicenne era nominata nella categoria Performance ...

Julia Louis Dreyfus ai SAG Awards 2018 segna un nuovo record anche da assente : ha terminato la chemio presto su set di Veep : Julia Louis Dreyfus ai Sag Awards 2018 segna un nuovo record di vittorie (portando a casa la quinta statuetta diversa per il suo ruolo) ma non sale sul palco. È sicuramente l'attrice e protagonista di Veep la grande assente di una serata in cui gli artisti premiano sé stessi e i fan non potrebbero essere più affranti. Gran parte del pubblico avrebbe voluto vederla salire sul palco e annunciare la fine del suo calvario ma così non è ...

I vincitori dei SAG Awards 2018 da Game of Thrones a Veep e Big Little Lies : la lista completa nella sezione serie tv : Altra cerimonia, altra conferma per alcune serie tv più viste di questi ultimi anni. I vincitori dei Sag Awards 2018 conferma quello che abbiamo visto già nelle scorse settimane ai Golden Globes e anche ieri sera, a Los Angeles, sono stati consegnati i riconoscimenti assegnati ogni anno dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni degli attori membri della stessa associazione. Ancora una volta This is Us ha portato a casa due ...

Le nomination ai SAG e WGA Awards - Glow - Ozark - Big Little Lies tra le serie tv candidate : Non solo Golden Globes. In questo periodo dell'anno si rincorrono le nomination per diverse premiazioni televisive e cinematografiche che animeranno i primi mesi del 2018. Nei giorni scorsi ecco così arrivare le candidature dei premi del sindacato degli sceneggiatori e di quello degli attori i WGA Awards (Writers Guild Awards) e i SAG Awards (Screen Actors Guild), i primi concentrano la loro attenzione sulle sceneggiature mentre i secondi ...