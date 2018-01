Ronaldinho | il lungo addio del fenomeno di Porto Alegre

: Si ritira #Ronaldinho Un giocatore che era uno spettacolo, dotato di tecnica mostruosa. Al Barcellona puro diverti… - porompoebasta : Si ritira #Ronaldinho Un giocatore che era uno spettacolo, dotato di tecnica mostruosa. Al Barcellona puro diverti… - deboraspanu : #Buongiorno, #Ronaldinho si è ritirato dal calcio giocato. Un lungo applauso alla sua carriera, alle sue abilità e… - MarioBrandone : Ronaldinho penso sia stato uno dei giocatori più divertenti da vedere di sempre oltre che uno dei più forti per un… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Stavolta è finita per davvero: Ronaldo de Assis Moreira, in arteo semplicemente Dinho, smette di giocare, appende gli scarpini al chiodo, abbandona l'agonismo. Lo ha detto lui stesso, con un post sulla sua pagina facebook: "Dopo quasi tre decenni dedicati al calcio, lascio il mio più grande sogno, un sogno realizzato. Per 20 anni ho fatto ciò che più amo, ho vissuto intensamente questo sogno di bambino, ogni istante".Anche se le ultime partite "vere" di uno dei calciatori più divertenti di sempre risalgono all'estate del 2015: poche presenze incolori con la camisa del Fluminense di Rio, la sua ultima squadra. Un mesto epicedio per uno abituato a incantare l'esigente pubblico del Nou Camp di Barcellona.Con la maglia blaugrana numero 10 ha speso, sarebbe meglio dire bruciato, le sue stagioni migliori l'ex ragazzo dai grandi incisivi, scoperti ...