Romanzo Famigliare | anticipazioni ultima puntata di lunedì 29 gennaio 2018

Anticipazioni Romanzo Famigliare : tra Emma e Agostino è di nuovo amore : Romanzo famigliare: Anticipazioni sesta puntata Di puntata in puntata le storie della famiglia Liegi sono sempre più ricche di intrecci. Cosa succederà nella sesta puntata di Romanzo famigliare? Cosa succederà nella vita dei protagonisti della serie? L’impero della famiglia Liegi messo in piedi da Gian Pietro (Giancarlo Giannini) crollerà definitivamente? Il fallimento sembra quasi certo […] L'articolo Anticipazioni Romanzo ...

Romanzo Famigliare ultima puntata : anticipazioni 29 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare ultima puntata. La fiction torna con il sesto e ultimo appuntamento su Rai 1 lunedì 29 gennaio 2018. Per la regia di Francesca Archibugi, la serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside. Protagonisti della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino. Ecco di seguito le anticipazioni sulla sesta ed ultima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Leggi anche ...

Romanzo Famigliare - Fiction Rai : anticipazioni stasera lunedì 22 gennaio - Quinta puntata : Emma rischia di finire nei guai per il TFR. Agostino invece viene accusato di avere una relazione con Nicola.

Romanzo Famigliare : anticipazioni stasera e trama ultima puntata : Per rivedere l'intera stagione non basta far altro che andare sul sito Rai Play e cliccare sulla sezione dedicata allo streaming. Romanzo Famigliare: trama quinto episodio Emma, che ha appena preso ...

Penultima puntata di Romanzo Famigliare del 22 gennaio - Micol e Federico alla prima ecografia (video) : La quinta puntata di Romanzo Famigliare del 22 gennaio si apre con la prima ecografia di Micol alla presenza di Federico, il padre della sua bambina: la serie tv scritta e diretta da Francesca Archibugi torna in prima serata su Rai1 con il nono e decimo episodio della saga dei Liegi, con protagonisti Vittoria Puccini, Guido Caprino, l'esordiente Fotinì Peluso e Giancarlo Giannini. Romanzo Famigliare SU RAI1: CAST E PERSONAGGI L'anteprima della ...

Anticipazioni Romanzo Famigliare : trama dell'ultima puntata del 29 gennaio 2018 Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Romanzo Famigliare [Video]. Dopo tre settimane di programmazione, è giunto il momento della sesta ed ultima puntata della #Fiction Rai con Puccini e Caprino. Le Anticipazioni dell'episodio che verra' trasmesso lunedì 29 gennaio 2018 ci rivelano che Gian Pietro morira', Micol mettera' al mondo Clara mentre Emma scoprira' di essere rimasta incinta. Episodio numero undici Nell'undicesimo episodio ...

“Romanzo Famigliare” – Quinta puntata di lunedì 22 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Quinta puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Quinta puntata di lunedì 22 gennaio 2018 – Trama e ...

Romanzo Famigliare - anticipazioni puntata del 23 gennaio : Agostino sotto processo : Due donne, una madre e una figlia, una gravidanza, insieme generazioni a confronto, errori che si ripetono e storie che raccontano l’Italia sullo sfondo di una Livorno emblematica: Romanzo famigliare torna su Rai1 martedì 23 gennaio alle 21,25. In prima serata la nuova fiction diretta da Francesca Archibugi. Romanzo famigliare | Leggi cos’è successo nella scorsa puntata: Romanzo famigliare, il quarto episodio Romanzo famigliare, trama e ...

Romanzo Famigliare : anticipazioni quinta puntata di lunedì 22 gennaio 2018 : Nelle anticipazioni della nuova puntata di Romanzo Famigliare di lunedì 22 gennaio 2018 grandi colpi di scena: Agostino vittima di un provvedimento disciplinare Emma rischia la galera Ivan vs Federico Ritroveremo un Agostino, interpretato dall’affascinante Guido Caprino sempre più confuso e carico di problemi. Se da una parte, dovrebbe essere più tranquillo per aver avuto la certezza che Micol (Fotinì Peluso) è sua figlia, dall’altra si trova ...