Roma | Marco Travaglio condannato per diffamazione a 3 magistrati

Roma - moto contro furgone in viale Marconi : muore centauro : Incidente mortale nella tarda serata di ieri a piazzale della Radio, angolo via Pacinotti, in zona Marconi a Roma. Nello scontro sono stati coinvolti un furgone e una moto. La vittima, di 44 anni, è ...

L'ex campione del mondo (e neo Romano) Marco Tardelli : "Roma è di tutti - diamoci da fare" : Così come i pischelli di "Un giorno in pretura" gridavano dal greto della marana ad Alberto Sordi: America', facce Tarzan, così passeggiare con Marco Tardelli per via del Corso ti espone al richiamo ...

Marco Tullio Barboni ed il suo “A spasso con il mago – Merlino e io” al Caffè Letterario di Roma : Sabato 27 gennaio alle ore 18,00 presso il Caffè Letterario di Via Ostiense 95 a Roma, la presentazione dell’opera di Marco Tullio Barboni “A spasso con il mago – Merlino e io” (Viola Editrice). Marco Tullio Barboni appartiene a un’illustre famiglia che ha segnato tratti importanti del cinema italiano d’Autore. Lo zio Leonida è stato un magistrale direttore della fotografia, amatissimo […]

Rifiuti Roma - Marco Falaguasta : frutto di anni di menefreghismo : Roma, (askanews) - "Da Romano verace e da innamorato della propria città, è chiaro che mi dispiace molto vedere Roma ridotta così e vedere Roma come il risultato di anni e anni di menefreghismo nei ...

UOMINI E DONNE / Soleil Stati e Marco Cartasegna insieme a Roma o divisi fino a Capodanno? : Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori UOMINI e DONNE, i fan hanno avuto il loro regalo?(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 08:38:00 GMT)

Roma Marconi. Giammarco Galliccioli muore nel centro sportivo a Pietra Papa : Tragedia a Roma in zona Marconi. Nel centro sportivo a lungotevere di Pietra Papa uno studente Romano di 22 anni è morto dopo un malore durante una partita di calcetto tra amici. La vittima è Giammarco Galliccioli, universitario del posto. I rilievi…Continua a leggere →

Roma. Marco Falaguasta torna al teatro Golden : L’immondizia è la protagonista dello spettacolo che Marco Falaguasta porterà in scena sul palcoscenico del teatro Golden di Roma, dal 27 dicembre al 21 gennaio. “Non si butta via niente” scritto dallo stesso Falaguasta inseme a Tiziana Foschi che cura anche la regia, Alessandro Mancini e Giulia…Continua a leggere →

Buon Natale " in punta di penna" dagli scrittori pavesi Lorenza Bernardi - Luca Poldelmengo e Romano De Marco Seconda e ultima puntata della ... : Secondo appuntamento con l'iniziativa promossa dalla Libreria Feltrinelli di via XX Settembre che ha chiesto agli autori pavesi di scrivere un messaggio di auguri per i propri clienti e per i lettori ...

L'anno che verrà su Rai1 : ospiti Marco Carta - Al Bano e Romina - Filippo Bisciglia - Soy Luna - Raf - TiRomancino - Patty Pravo - Corona... : Rivelato il cast de L'anno che verrà, in onda domenica 31 dicembre su Rai1 da Maratea. L'anno che verrà: Capodanno 2018 su Rai1 in diretta da Maratea e Venosa, confermata per il terzo anno la conduzione di Amadeus prosegui la letturaL'anno che verrà su Rai1: ospiti Marco Carta, Al Bano e Romina, Filippo Bisciglia, Soy Luna, Raf, Tiromancino, Patty Pravo, Corona... pubblicato su Realityshow ...

I Delitti del BarLume 4 - su Tv8 due nuovi film-tv tratti dai Romanzi di Marco Malvaldi : Arrivano in chiaro due nuovi episodi de I Delitti del BarLume, la serie di film-tv tratta dai romanzi di successo di Marco Malvaldi. Diventati ormai un appuntamento annuale per gli abbonati Sky (i prossimi due inediti andranno in onda su Sky Cinema a gennaio), i due episodi della quarta stagione vanno in onda questa sera e mercoledì prossimo, 27 dicembre, alle 21:15 su Tv8.Il cast è sempre quello, guidato da Filippo Timi nei panni di ...

Roma come Parigi - quest'estate una spiaggia a Ponte Marconi : Una spiaggia, campi sportivi e percorsi sulla banchina del Tevere all'altezza di Ponte Marconi per la prossima estate. Questo il progetto, che interesserà un'area di 10mila metri quadrati, annunciato ...

